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墓地也能按揭買？內地銀行這樣防死了不還貸

社會熱點 13:58 2021/03/18

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清明節快到了，雲南有銀行和墓園竟藉機合作出推「墓地貸」計劃，客人可向銀行借錢買墓地，然後分期還款。這種破天荒服務，背後是內地墓地天價、民眾恐「死不起」的社會現象。但關鍵是，客人如借錢買墓地自用、未還清已去世，銀行如可追討？原來銀行也有考慮、並訂一條款應付。

雲南村鎮銀行和陵園合推的「墓地貸」預計在清明節上線，申辦理只需一周就可以貸款到手購買墓地。「墓地貸」強調最高額度沒有上限，貸款還款期為10年。

令人匪夷所思的是，銀行還推出了首期70%買墓地的優惠活動，比如1萬元（人民幣，下同）的墓地，先首付7000元，只要過了6年時間，這塊墓地就可以使用，剩下的3000元不用繳納；如果在6年內使用，需要按照比例繳納；離6年時間越近繳納越少，反之越接近3000元。

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銀行鼓勵客人用此按揭手法，為父母或長輩買墓地；但也不排除有人生前借款買墓地、供完後留給自己死後使用。但如屬自用，又在還清按揭前死去，銀行如何追討餘款？

借錢買墓　要用現有物業抵押

「墓地貸」原來有條款訂明，申請貸款買墓地，要有物業作抵押。事實上，上述陵園的員工透露，「你可以貸款購買墓地，但是還需要購買者的房產等抵押物」。

對於處理身後事都出現貸款產品，引來網民熱議：

割韭菜割到天堂去了。
在中國生活不容易，活著被割，死了也還要被割，千千代代傳承，辛苦了！
連死都可以剝削，神奇！
墓地貸款，拿人冥幣還嗎，就怕到時候偷墳掘墓。

內地清明假期出遊人次料達1億 有望恢復2019年水平

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責任編輯：鄧國強

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