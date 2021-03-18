人權理事會上 中國嚴辭批美「過去種族滅絕罪惡歷史」

中美高官會晤前夕，中國代表周三（17日）在聯合國人權理事會上，抨擊美國人權狀況，指美國未能有力防疫，導致「數十萬人喪生」，並批評美國種族歧視、警察暴力問題，以及「過去種族滅絕的罪惡歷史」。

美聯社分析，有關發言「簡短而尖銳」，並反映中國外交官越來越直言不諱及中美日益激烈的競爭。而美國近年多次就香港、新疆問題，批評中國人權紀錄，在即將舉行的中美高層會晤中，美方也將關注有關議題。

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中國常駐日內瓦代表團公使蔣端，周三在人權理事會審議美國國別人權審議結果時發言，對美方未採納中方在審議中提出的大部分建議，感到遺憾，指中國對美國人權狀況持續惡化深表關切。

據中方公布，蔣端談及美國人權狀況的發言包括：

美國未能採取有力措施防控疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人

美國奉行「疫苗民族主義」，大量囤積遠超其人口需要的新冠疫苗，卻拒絕向包括盟友在內的其他國家提供疫苗

美國種族歧視和警察暴力現象仍十分嚴重，肇事者逍遙法外，穆斯林、難民、移民面臨歧視和仇外言行威脅

美國歷次武裝干涉造成其他國家大量平民死亡，美國軍人在海外軍事行動中濫殺無辜、實施酷刑

美國對有關發展中國家實施嚴重違反國際法的單邊強制措施，導致嚴重人權和人道主義危機

美國不但不對過去種族滅絕的罪惡歷史進行道歉和賠償，反而顛倒黑白，出於政治目的對別國進行惡意誣衊

▲ 蔣端

蔣端表示，中方敦促美國以參加國別人權審議為契機，立即停止各種侵犯人權行為，採取切實措施，防止自己的人權狀況進一步惡化。

美：離完美還有距離 努力實現最高理想

據美聯社，美國負責民主丶人權和勞工事務的代理助理國務卿彼得森（Lisa Peterson）表示，美國「非常自豪」在其他國家提出的347件建議當中，接受4/5以上丶關於美國如何能改善其權利紀錄的建議，並指出美國在移民、原住民權利、氣候變化及疫情期間改善美國人健保等問題上的努力。

她強調，對於拜登政府的目標和政策，沒有任何問題比直截了當丶誠實有力地解決系統性的種族主義丶以及國家遺留下來的歧視問題更重要。「我們離完美還有很遠的一段距離，但將繼續努力實現我們的最高理想和原則」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中稱，在完成定期審查時，美國表現出對公開丶透明和自我反思的承諾，並以自信丶尊重和謙遜的態度，回歸領導地位。

美國前總統特朗普在任內退出聯合國人權理事會，拜登政府上任後，宣布會重新加入，尋求經選舉成為人權理事會2022至2024年的成員。

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責任編輯：林佩怡

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