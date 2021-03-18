【中印衝突】印度邊界探出核武原料鈾礦  華春瑩曾這樣警告（第二版）

▲ 【中印衝突】印度邊界探出核武原料鈾礦 華春瑩曾這樣警告

中印關係仍然緊張之際，印度原子能礦產勘探和研究局局長辛哈（Sinha）日前宣稱，印度當局在「阿魯納恰爾邦」、即中國叫的藏南地區，尋到鈾礦，這是印方歷來首次進行此類活動。由於地點位處有主權爭議的中印邊界，加上鈾礦有助製造核武、或威脅中國安全，事件變得特別敏感。

（新增印度核設施組圖）

《印度教徒報》16日報道，辛哈承認「阿魯納恰爾」鈾礦項目，位於距離中國邊境僅數公里的位置，因爲開採時間可顯著縮短，該項目很可能在印度鈾生產上發揮關鍵作用。

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據了解，印度在原子能領域的需要不斷提高，無論是在軍用領域還是民用領域。印度國防新聞網站在3月初曾透露，印度目前擁有150-200枚洲際導彈，但印度只生產了大約130-140枚核彈頭。

阿魯納恰爾邦 實際是中國主張的藏南領土

印度一直有意擴大其核武庫，據信印度正在建造新的核設施，擴大核燃料生產。而在民用領域，印度目前擁有22座核電廠，裝機容量爲6780兆瓦。早在2019年便提出要在2031年前新增21座核電站，來推動其核電產能，盡可能擺脫對煤炭的過度依賴。因此印度對鈾礦資源有著迫切需求。

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印媒稱，截止2019年12月，印度原子能礦產勘探和研究局在安得拉邦和賈坎德邦、梅加拉亞邦、和特倫甘納邦等地共發現32.5萬噸的氧化鈾儲量。

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分析人士指出，此次印度進行鈾礦勘探的「阿魯納恰爾邦」，是中國傳統上的「藏南地區」，中方曾多次申明，中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」。

中國外交部發言人華春瑩今年1月再次強調，「中方對中印邊界東段地區，也就是中國藏南地區的立場是一貫的、明確的，我們從不承認在中國領土上非法設立的所謂『阿魯納恰爾邦』」。

責任編輯：鄧國強

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