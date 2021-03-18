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新疆官員：部分民眾打算起訴BBC

國情動向 15:57 2021/03/18

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中國外交部今日（18日）舉行涉疆問題新聞發布會，反駁外界針對新疆人權問題的指控，有新疆官員批評，英國廣播公司（BBC）等媒體，「製播假新聞，對治疆政策說三道四，造謠污衊」，指新疆部分民眾打算起訴BBC。

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）早前發表研究報告，指控中國在新疆實施強迫勞動、對維吾爾族婦女強制節育，BBC等外媒都有跟進報道。

批BBC「跟風引用偽學者報告」 對治疆政策說三道四

在今日舉行的中國外交部涉疆問題新聞發布會上，新疆維吾爾自治區黨委宣傳部副部長徐貴相批評鄭國恩「謊言太多」，點名BBC「跟風引用偽學者鄭國恩所謂涉疆『研究報告』，製播假新聞，對治疆政策說三道四，造謠污衊，已成為鄭國恩涉疆謊言謬論的傳播平台」。又批評BBC在涉疆報導上不斷突破底線，完全喪失新聞媒體的職業道德，「這些反華勢力沆瀣一氣、狼狽為奸，上演了一幕幕令人作嘔、讓人恥笑的鬧劇、滑稽劇、荒誕劇」。

中駐英臨時代辦駁BBC：中國網民稱你們為英國偏見公司

英國駐華大使談BBC事件後 被中國外交部召見交涉

據環球網轉載央視新聞客戶端，徐貴相提到，近日新疆部分企業和民眾，正委託律師起訴鄭國恩，要求對方賠禮道歉，恢復名譽，並賠償損失。「同時也了解到，新疆部分受害群眾也打算起訴BBC，BBC同鄭國恩一樣，終將站在被告席上，接受法律和正義的裁決」。

不存在「強制絕育」 強制勞動是污衊

新疆政府新聞辦發言人伊力江‧阿那依提表示，新疆根本不存在「強制絕育」等問題，強調當地禁止強制節育，採取何種方式避孕是個人自主自願決定。他又稱，有關新疆教培中心「強制勞動」言論是污衊。

另外，在記者會上，有新疆婦女表示，「從來沒有聽說誰被『強制絕育』」，「鄭國恩你這個騙子，不要再當睜眼瞎，小心石頭會砸中你的腦袋」。

中英「媒體戰」上月敲響，中方頻頻批評BBC有關疫情、新疆問題的報道，要求其對涉華「假新聞」道歉，之後宣布不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。BBC曾聲明強調，BBC是世界上最受信賴的國際新聞廣播機構，在世界各地採訪的故事都是秉持公平、不偏不倚、無所畏懼也沒有偏袒。

與此同時，英國通訊管理局上月吊銷中國環球電視網（CGTN）的牌照。另據報當局早前以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN罰款22.5萬英鎊。中國外文部堅決反對，促糾正錯誤。

中國使團長以「惟有奉陪」 回應歐盟稱就新疆制裁華官

英國《衛報》涉疆報道 被中使館駁斥「歪曲歷史」

責任編輯：林佩怡

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