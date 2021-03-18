▲ 中美會談後商對付美國？俄羅斯外長下周訪中國

中美外交角力密鑼緊鼓。中美會談阿拉斯加舉行前，美國國務卿布林肯在日本、南韓大表對中國強硬，顯示聯合盟國對抗中國意圖，惟中國有更「重量級」的朋友。中國外交部宣佈，俄羅斯外交部長拉夫羅夫，會於下周一至周二（22至23日）訪問中國。

中國外交部發言人趙立堅周四（18日）宣佈，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會於3月22日至23日對華訪問，與中國國務委員兼外長王毅會談，雙方會就雙邊關係及近期高層交往對表，就共同關心的國際地區問題交換意見；相信此訪會進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭，密切雙方在國際事務中的戰略協作。

趙立堅指出，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國外長保持密切交往是推動雙邊關係發展的應有之義；今年是中俄睦鄰友好合作條約簽署20周年，在中俄關係發展史上具有里程碑意義，雙方有必要進一步加強溝通，為今年雙邊關係發展奠定基礎。

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俄羅斯與美國關係近日火上加油。美國廣播公司（ABC）周三（17日）播出美國總統拜登訪問，拜登在當中形容俄羅斯總統普京為「殺手」（killer），並聲稱普京要為「干預美國去年大選」「付出代價」。

拜登言論引起俄羅斯強烈不滿。俄羅斯外交部宣佈召回駐美國大使，並指摘美方再一次宣播假新聞。俄羅斯國家杜馬（下議院）主席亦發表聲明，批評拜登歇斯底里，是對俄羅斯人民的侮辱。

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責任編輯：連兆鋒