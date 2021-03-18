【中美會談】美曲線回絕中方關切？趙立堅：美別搞麥克風外交

中美2+2高層會談即將在阿拉斯加召開前夕，美方官員密集放話，指會在會上提出中方視為底線的台灣及香港等議題，施壓意味強烈。中國外交部發言人趙立堅敦促美方勿搞「麥克風外交」。而在交鋒之際，白宮國家安全顧問蘇利文稱這次會談的主題並非關稅，似暗地回絕中方關切。

趙立堅周四（18日）主持外交部例行記者會，在談及即將阿拉斯加舉行的中美高層會談時表示，中方同意參加美方提議的高層戰略對話，體現了中方對重啓中美交往、改善中美關係的誠意和建設性態度。

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中方將在對話中就有關問題表明自身立場和關切，所有談論的議題都是擺在桌面上的。

他表示，對話是否能取得積極成果取決雙方共同努力，美方應和中方相向而行，試圖搞「麥克風外交」、「帶節奏」、「拉幫結派」的做法是枉費心機，且毫無用處的。中方也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題。

趙立堅強調，中方在涉及主權、安全和核心利益的問題上，沒有妥協讓步的餘地。中方維護自身主權、安全與核心利益的決心堅定不移，美方應認識到這一點。

白宮國安幕僚：關稅非會談主題

《華爾街日報》報道，指中方有意在會上要求美方撤回特朗普（Donald Trump）政府年代，針對中國的關稅及限制，並會以撤銷中國針對美方的反制措施作回應。

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將前往參與會議的白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，中美的貿易協議、關稅及各種限制不會是這次會議的主要話題，事實上，會議上很多這些範疇的官員會缺席。

蘇利文稱，美方的話題將集中在向中國傳達其戰略意圖，及對中國行動的關切，包括香港議題、新疆人權、台灣海峽局勢、以中澳經濟爭端、及在南海爭議水域的行為等。

蘇利文這一番話頗有回絕中方關切的意味。《華爾街日報》引述一名政府高級官員指出，不期待這次會面的成果，這只是一次過的會議，質疑這次會議能開啟特定機制的對話或對話進程。

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責任編輯：鄧國強

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