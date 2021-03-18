【新冠疫情】內地隔1個月再現本土確診 病例西安隔離病區染疫

內地時隔1個多月，再有新冠肺炎本土確診個案，患者是陝西西安一間醫院封閉隔離病區的檢驗師，官方表示，初步相信患者在隔離病區內意外暴露造成偶發感染。

據陝西省衛健委官方微博通報，今日（18日）凌晨西安市報告一宗封閉隔離病區本土確診病例。確診患者姓劉，是西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

未與外界接觸 「意外暴露偶發感染」

該病例3月3日核酸檢測陰性，3月4日進入封閉隔離病區，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。3月11日，每周例行核酸檢測陰性。截至3月16日，每日監測體溫均正常。

至到3月17日早上，病例出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，核酸檢測結果可疑。當日省、市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果為陽性。今日凌晨經省市聯合專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。

經省市專家組初步研判，該病例在封閉隔離病區內意外暴露，造成偶發感染。至於病例同批工作人員，3月4日以來均在封閉隔離狀態下工作和生活，目前核酸檢測結果均為陰性，已全部隔離醫學觀察。據了解，該醫院為收治新冠肺炎的定點醫院，現隔離治療和醫學觀察境外輸入確診病例8例、無症狀感染者5例。

國家衛健委通報，昨日（17日）新增6宗確診病例，均為输入病例。此前，內地由2月15日起，始終保持本土零新增確診病例。

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責任編輯：林佩怡

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