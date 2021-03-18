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美國海軍快接收新戰斧導彈 射程升級防中國東風反艦

國情動向 17:49 2021/03/18

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美國海軍快接收新戰斧導彈 射程升級防中國東風反艦

美國拜登政府成立國防部中國專案組，研究重振美軍對中國常規威懾力之際，美國海軍據報快將接受新型戰斧巡航導彈。戰斧導彈由美軍艦艇發射，用於對陸攻擊；新一批戰斧導彈射程延長至超過1,600公里，有助美軍更好應對中國東風反艦彈道導彈。

美國《Defense News》網站報道，雷神公司（Raytheon）計劃下周向美國海軍，交付首批戰斧Block V巡航導彈。新型戰斧導彈會持續開發，最終形成Block Va和Block Vb兩個子型號，射程超過1,600公里，並會新增打擊水面目標能力。

Block V戰斧導彈亦會裝備新型引導裝置與彈頭，多項性能均有所增強，並提高了穿透能力。

美軍找到新辦法遏制中國 煩的首先是拜登？

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戰斧巡航導彈身經百戰，但這款亞音速導彈技術漸趨老舊，受中國及俄羅斯超音速巡航導彈比下去。美國海軍此前考慮，在今年決定是否繼續使用戰斧導彈，但種種跡像表明美軍選擇了升級戰斧導彈，戰斧會繼續存在於美軍作戰序列。

《Defense News》指出，戰斧導彈的長射程在亞太地區尤其重要。中國解放軍火箭軍裝備兩款反艦彈道導彈，東風-21D及東風-26，在中國周邊海域對美國海軍構成威懾。

戰略與國際研究中心（CSIS）估計，東風-21D及東風-26射程分別達到約2,150及4,010公里。東風-26也是一款核常兼備，並能反艦及對陸攻擊的彈道導彈，足以由中國腹地覆蓋美軍關島基地。

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責任編輯：連兆鋒

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