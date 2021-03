紐時揭內幕：拜登親語習近平  別信美國衰落論

美國總統拜登上任後,中美關係緊張並無實質緩和,即將登場的中美高層會談預期也無助中美破冰。紐約時報披露,美方情報過去因嚴重誤判,才相信中方領導人「不願與美國衝突」,但如今拜登幕僚已修訂了對中方的立場。報道更首度曝光拜登早前與習近平通話電的細節,其中拜登寄語習:勿相信中國國內認定「美國是衰落強權(a declining power)」的論調。

紐約時報報道說,在拜登仍是美國副總統、習近平則固權準備接班之際,兩人曾在中美兩地數次會面,並對外保證兩國並不必然要走向衝突;當時美國政府內部的情報評估是習近平會謹慎行事、聚焦國內經濟發展與避免和美國衝突。

紐時:拜登任副總統時 嚴重誤判中國

但報道指,如今為拜登策劃新方針的幕僚卻坦言,過去的評估嚴重誤判中國領導人的意圖。現在美方已把方針定為:在氣候變遷等共同關注領域合作,但在科技和太空、網絡軍事競爭,則更加把中國當對手的複合作法。

美曲線回絕中方關切?趙立堅:美別搞麥克風外交

中美會談前 布林肯施壓稱「中國一貫違背承諾」

幕僚又透露,拜登上月與習近平進行的2小時通話裡,拜登提醒習近平別聽信中國國內那套「美國是衰落強權」的說法,亦不要以為1月6日國會大廈遭攻佔,是凸顯美國內部嚴重政治分歧的表徵。

Mr. Biden, the aides reported, warned Mr. Xi not to believe China’s own narrative that the United States is a declining power, consumed by the political divisions that were on full display in the Jan. 6 riot at the Capitol.(New York Times)