紐時揭內幕：拜登親語習近平  別信美國衰落論（第二版）

▲ 紐時揭內幕：拜登親語習近平 別信美國衰落論

美國總統拜登上任後，中美關係緊張並無實質緩和，即將登場的中美高層會談預期也無助中美破冰。紐約時報披露，美方情報過去因嚴重誤判，才相信中方領導人「不願與美國衝突」，但如今拜登幕僚已修訂了對中方的立場。報道更首度曝光拜登早前與習近平通話電的細節，其中拜登寄語習：勿相信中國國內認定「美國是衰落強權（a declining power）」的論調。

（新增文末史丹福大學專家等評論）

紐約時報報道說，在拜登仍是美國副總統、習近平則固權準備接班之際，兩人曾在中美兩地數次會面，並對外保證兩國並不必然要走向衝突；當時美國政府內部的情報評估是習近平會謹慎行事、聚焦國內經濟發展與避免和美國衝突。

紐時：拜登任副總統時 嚴重誤判中國

但報道指，如今為拜登策劃新方針的幕僚卻坦言，過去的評估嚴重誤判中國領導人的意圖。現在美方已把方針定為：在氣候變遷等共同關注領域合作，但在科技和太空、網絡軍事競爭，則更加把中國當對手的複合作法。

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幕僚又透露，拜登上月與習近平進行的2小時通話裡，拜登提醒習近平別聽信中國國內那套「美國是衰落強權」的說法，亦不要以為1月6日國會大廈遭攻佔，是凸顯美國內部嚴重政治分歧的表徵。

Mr. Biden, the aides reported, warned Mr. Xi not to believe China’s own narrative that the United States is a declining power, consumed by the political divisions that were on full display in the Jan. 6 riot at the Capitol.（New York Times）

但據報兩人通完話不久，習近平就在西北地區活動時告訴地方官員，「當前世界最大的亂源就是美國」，把美國描述為中國國家發展與安全最嚴重威脅。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與國務卿布林肯（Antony Blinken）研判，習近平的說法揭示對新武器系統、先進人工智能等關鍵科技仍被美國「卡脖子」的不安。結果就是兩國競相保障自身的供應鏈、減少依賴對方。

拜登團隊對中國作出新評估下，紐約時報指出，拜登因此似乎採納了特朗普政府時期的大部份看法，即中美正危險地轉為「全面對抗」，只是應對手法不同。

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拜登政府總結發現，特朗普政府祭出高額關稅、禁用華為與TikTok、和直呼「中國病毒」等惡言的組合拳，其實行不通；拜登的新策略，是要著眼於更積極與中國在關鍵科技、長遠軍經力量的競逐。

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一如蘇利文在去年美國大選期間所言，拜登「應少放精力在拉住中國腳步，反倒該著重於讓自己跑得更快，透過政府加強投資像半導體、人工智能與能源等科研領域」。

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史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）高級研究員、寫過習近平專書的易明（Elizabeth C. Economy）說，「（中美）發展軌跡無疑正劇烈轉向，基本上我覺得雙方極難克服缺乏互信這點」。

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）說，「冷戰主要為軍事競爭，現代的競爭壁壘則是科技，諸如5G、人工智能、量子運算與機械人等」。

責任編輯：鄧國強

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