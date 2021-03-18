中美會晤將談什麼？ 環球時報：需講清這六點

中美高層會晤在即，據央視報道，應美方邀請，由中共中央政治局委、中央外事辦主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅率領的中國代表團及其隨行人員，已抵達美國阿拉斯加州安克雷奇，準備參加在當地時間周四、五（18-19日）舉行的「中美高層戰略對話」。美方出席的為美國國務卿布林肯和白宮國家安全顧問沙利文。

在會晤前，中美都為會晤降溫，不抱太大期望。《環球時報》社評稱，為期兩天的中美對話，將在北京時間周五上午開始，認為溝通是必要的，因美國對華存在整體性誤判，中國需多渠道講清六點內容，強調決不接受美國干涉內政，未考量過取代「美國霸權」 ，若美方執意對抗，中方坦然奉陪。

對會晤成果不抱希望 讓中國收回港區國安法是做夢

社評指出，由於美方在會晤前的一系列攻擊性言行，中國公眾對這次對話能取得實質成果不抱什麼希望；對於中美關係，中國社會做好了可能長期緊張乃至越來越緊張的思想準備。因此，中方對話者應帶著比較輕鬆的心情前往阿拉斯加。這次戰略溝通，非美方單向施壓舞台，美方對有優勢主導對話的想法是虛幻，無法塑造中國對涉及本國核心利益問題的態度。

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「讓中國收回香港國安法，還是收回全國人大關於改革完善香港特別行政區選舉制度的決定？任何一個中國人都能告訴美國政府這純屬做夢，還用得著兩國高官百忙之中去阿拉斯加擺一個場子來申明這件事嗎？」社評寫道。

社評認為，溝通總是必要的，因為美國對中國存在整體性誤判，無論通過外交接觸還是輿論交流，也要通過行動作為語言的不斷驗證，中國要讓美國逐漸了解中方的一些基本立場，以及捍衛這些立場的信心來源。

社評提出要講清的六點內容：

第一，中國沒有在亞太地區從事地緣政治擴張的野心，中國發展由10多億老百姓追求美好生活的願望推動，進一步滿足人們的這種願望是中國政治的根本重心。中國不認為自己有能力，也完全不認為有必要採取帝國主義的擴張方式實現發展，對外開展平等互利合作已被證明更加穩妥有效。 第二，中國摸索出了一套適合本國國情的國內治理方式，在意識形態上與西方形成一些差異，但對西方不存在敵視，和而不同是基本願望。美國發起對中國的戰略圍堵，惡化了中國的安全環境，迫使中國加快發展軍力，開展針鋒相對的意識形態鬥爭。與此同時，中國整體上保持著防守策略。 第三，中國決不接受美國干涉內政，美方內部怎麼消費「人權」話題是他們的事，中國決不會給他們開對我們實施長臂管轄的口子。這方面能夠做的只是幫著美方了解中國的政治邏輯，以及採取各項治理措施的道義基礎，這樣的對話不意味著有可能對美方壓力的任何屈從。 第四，中方與周邊存在領土糾紛，和平解決問題是一貫立場，而且中國歷來主張不把領土糾紛搞成中外關係的主導面，不讓它干擾中外開展合作。管控好領土糾紛，中方的這一態度堅定不移。 第五，繼續保持發展是中國的神聖權利，從未把經濟總量有可能在若干年後超過美國，作為一個地緣政治目標加以規劃，從未考量過如何用「中國霸權」取代「美國霸權」 。北京非常誠懇地希望21世紀是中美和各國共贏的世紀，中國繼續發展將不是中國的零和勝利，其成果能被整個世界分享。 第六，中國人對有能力捍衛自己的國家安全、美國無論如何遏制不住我們充滿自信。美國如果願意與中國和平共處，多開展合作，中方會很歡迎，也會努力促使這樣的相處取得成功。如果美方執意開展對抗，中方也將坦然地予以奉陪。

最後，社評提到，美國新政府與盟友開了一系列會議，釋出強硬信號，試圖製造先聲奪人的效果。但大國關係不是靠這種拉聲勢、耍花招來構建，大國如何相處，實力和意願的匹配最重要。而美國嚴重高估了其實力與它想遏制中國這一戰略狂想之間的匹配度。

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責任編輯：林佩怡

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