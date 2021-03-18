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戴琦任「貿易沙皇」是中美負面訊號  這女子是誰？

經濟脈搏 19:27 2021/03/18

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【中美角力】戴琦任「貿易沙皇」是中美負面訊號  她是誰？

美國參議院當地時間周三（17日）以壓倒性的投票確認戴琦（Katherine Tai）出任拜登政府的美國貿易代表。她將是首位擔任該職位的亞裔美國人，也是首位擔任此職位的華裔和少數族裔女性。

美國參議院以98票贊成，0票反對的結果通過了戴琦的提名，這意味著她獲得了兩黨的確認，正式擔任被稱「貿易沙皇」的美國貿易代表職務。

但中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受媒體訪問時，卻把戴琦的提名看做美中關係的「負面信號」，原因是她有處理與中國的貿易爭端的經驗，可能代表華盛頓會延續對中國的強硬立場。

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今年46歲的戴琦是華裔美國人，父母為台灣移民。在獲得美國貿易代表提名前，戴琦是美國眾議院籌款委員會的首席貿易律師。在擔任這個至關重要的內閣級別職位後，她的主要任務是執行美國的進口規則，並協調與中國和其他國家的貿易條款。

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據了解，戴琦大部分職業生涯在美國政府機關度過。她因代表民主黨人在與特朗普政府協商今年生效的《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA）方面發揮重要作用而受到肯定。

儘管眾議院議長佩洛西和特朗普在很多問題上水火不容，但在戴琦等人的努力下，最終還是實現了特朗普政府重寫《北美自由貿易協定》（NAFTA）的願望，並滿足了民主黨的要求，包括擁有更強有力的保護勞工和環境條款。

2014年以前，戴琦在美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative）擔任負責中國事務的貿易執法首席顧問。期間，奧巴馬政府在世界貿易組織（WTO）提出對中國的貿易爭端訴訟便由她一手經辦。

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一個著名的例子是2012年，美國就中國限制稀土出口問題向世貿組織提起訴訟。中國的稀土出產量佔據世界的90%，美國指中國的出口限制違背了世貿規則和中國加入WTO時的承諾。2014年，世貿組織認定中國違規。

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戴琦出生在康涅狄格州的一個華人家庭，她的父母來自台灣。戴琦是家族中第一個在美國出生的公民。她在華盛頓特區長大。

她畢業於耶魯大學和哈佛法學院，入讀大學之前，她就讀於華盛頓的私立學校塞維爾友誼學校（Sidwell Friends School）。這個著名學校培育了很多華盛頓著名政治人物的子女，包括奧巴馬的兩個女兒和拜登的孫輩。

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她還曾在1996年至1998年前往中國廣州生活和工作。當時她是耶魯大學中國學者，並在中山大學教授英語。

儘管有華裔背景，但戴琦此前對中國的強硬背景，使她的任命並未讓中國的智囊們鬆了口氣。

事實上，戴琦在去年8月時曾呼籲，對中國需採取與現任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）所發起的關稅戰不同的策略。她表示，特朗普看似激進的對華政策「主要是防禦性的」，其重點是確保中國遵守規則，並在其不遵守規則的情況下採取反制措施。

責任編輯：鄧國強

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