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「古鄗道人」為27女子隔空豐胸？ 內地當局稱或涉詐騙（有片）

社會熱點 20:11 2021/03/18

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內地懷疑再有「神醫」招搖撞騙。近日網上流傳一段「古鄗道人為27名女子傳功豐胸」的影片，引發網民熱議，據報所謂「古鄗道人」，實質是一間健康管理聘請包裝的，真實目的是招收學員、辦美容風水班收費。有地方民族宗教事務局表示，查無此人；有關部門表示關注事件，或涉嫌詐騙。

綜合內地傳媒報道，近月內地社交平台流傳關於一個自稱「古鄗道人」影片，當中他會隔空豐胸術、會生產神水、會吹氣大法、會提高智力之術……標榜自己是「扁鵲再世」。

在其中一段影片，27名女子排著隊，對面站著一名男子，該名伸直右手，手指正打圈畫符。之後男子走到一名女子面前問，對方說「有感覺」、「有被人點穴的感覺」，男子問「脹嗎？」，女子答有。另一段影片顯示，一名女子講述古鄗道人用吹氣大法，短時間內治好她的手部、腿部骨折。

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利用「宇宙力量」治病 開班收費上萬元

「紅星新聞」報道，這位「古鄗道人」對外宣稱原理是吸收宇宙力量調理身體。據該團隊工作人員，古鄗道人為河北瀕湖健康管理有限公司合作老師，古鄗道長每月在各省市輪流開班培訓，公司負責課程宣傳，美容風水班課程最高收費達11300元（人民幣，下同），學習時間為4天，目前已有1千多名學生結業。

報道引述「古鄗道人祝由術培訓中心」官網，古鄗道人是武當派第三十代弟子，全真龍門派第二十三代弟子，全國道教七十二福地之一金闕宮道醫館長。其調理特點是不紮針、不吃藥、無痛苦，患者不知不覺中得到調理；還有一套獨特的美白、減肥、去疤、去痘、豐胸、增高療法，尤其增高，能使五十歲以下的實現長高夢想。

河北石家莊民宗局工作人員表示，已獲知相關舉報，正研究有否「古鄗道人」此類人物。對於「古鄗道人」自稱是武當派第三十代弟子，湖北省民宗局工作人員表示，據其了解湖北省在編人員中沒有此人，「這人應該是騙人的，涉及到非法行醫」。

該團隊據報近期將在河南鄭州開班培訓，據鄭州市場監管局消息，相關部門已關注動向，初步判斷相關人員或涉嫌詐騙。鄭州警方也表示，已接到相關群眾報警反映，將由相關部門重點關注。

責任編輯：林佩怡

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