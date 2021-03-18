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智利公布科興臨床數據：不良反應率低於5％ 無嚴重不適

社會熱點 21:24 2021/03/18

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智利公布科興在當地三期臨床的數據，指疫苗安全性高

智利專家團隊17日公布科興疫苗在當地的三期臨床數據，初步顯示不良反應的比例低於5%，主要是部位疼痛、頭痛、低燒等輕微症狀，沒有人出現嚴重不良反應。團隊確認科興疫苗具良好安全性和免疫原性，已向該國衛生部、科技部和公共衛生研究院提交了疫苗質量及安全性的相關報告。

新華社引述消息指，臨床試驗由智利天主教大學的團隊負責，基於約500名志願者參與的研究得出以上結果，並認為其不良反應比率與使用安慰劑組相當，結論是「科興疫苗具有良好的安全性，接種者對該疫苗的耐受性好」。對於疫苗免疫原性研究顯示，第一劑疫苗接種14天後，可在部分接種者體內檢測到新冠病毒抗體的增加，第二劑接種後2後，90%的接種者體內抗體明顯增加，抗體具有中和能力。60歲以上及以下群組，所產生的免疫反應沒有區別。

科興疫苗在智利臨床試驗共招募逾2000名志願者，在全國8個中心進行。除智利天主教大學外，當地還有多所公立、私立醫院和大學參與試驗。智利公共衛生研究院於今年1月20日宣布給予科興疫苗緊急使用許可。但外媒指，智利逾三分一人已接種最少一劑科興疫苗，當地新增病例在過去7日不跌反升。

【新冠疫苗】中科院高福團隊疫苗獲批緊急使用 需打3針

內地首款噴鼻式疫苗將申報臨床 稱7日可產生抗體

巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

責任編輯：陳建錫

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