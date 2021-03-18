台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去

▲ 張鮭魚之夢（面部打格者）領取新身份證時，才得知已改名3次。網絡圖片

有連鎖壽司在台灣推出活動，只要名字有「鮭魚」這關鍵詞，即能在限期內免費任食，加上台灣規定可改名3次，費用極低，引起一波改名風潮。但台中一名張姓的男大學生，把名字改做「鮭魚之夢」且拿到新身份證時，才得知自己已是第3次，不能再改。換言之，他日後都要繼續使用「張鮭魚之夢」這個名字。

張鮭魚之夢表示，他前2次改名時年紀還小，都是父母更改的，本名是甚麼都忘記了，第2次即這次更改前叫「張X盛」。他原本不知道已改名2次，最近領取新證時，戶政職員突然告訴他：「你已經改名3次，不能再改了。」令他當場嚇呆。有律師指出，台灣法例規定父子名字不能相同，只要張鮭魚之夢的父親也將名字改為「鮭魚之夢」，那麼就與法例抵觸，有機會再次申請改名。但張表示，他暫時不敢向父母提這件事，以後再想方法。

▲ 連鎖壽司店推出活動，名字有與「鮭魚」同字同音的民眾，可免費食壽司

這次改名風潮被台媒戲稱為「鮭魚之亂」，為了免費食壽司，只要是想得到的名字都有人改。單以台中為例，當地戶政事務所已受理更改的名字就包括了「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭鮑魚俊凱敏和明山朱馬金泰爾」，以及「鮭魚之夢」等等。

為免費食壽司 台灣近百人改名「鮭魚」 最長36字破紀錄（第二版）

責任編輯：陳建錫

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