中美首場會議針鋒相對下結束 楊潔篪15分鐘發言美指譁眾取寵

美國總統拜登上任後，中美高官首次面對面會晤在阿拉斯加舉行，雙方首場會議在當地時間周四（18日）下午5時左右結束，中方代表團離開會場，乘車返回下榻酒店。

中美這場會面火藥味濃，雙方言釋強硬針鋒相對，就連發言時間上都盡顯分歧。

中美會談甫開場已有分歧？楊潔篪指美方不尊重外交禮節

中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯

據美方官員表示，中美曾同意公開發表兩分鐘的簡短開場聲明，但最後卻持續了1個多小時。綜合外媒報道，美方代表國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的發言時間，與約定的時間差不多，但中方發言超過20分鐘。其中，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪的發言長達15分鐘。

美質疑中方「譁眾取寵」 布林肯要求加時發言

中方此舉引發美方不滿，美國官員批評，「中國代表團...似乎是帶著譁眾取寵的意圖而來，講話的形式重於實質。他們顯然馬上就違反了約定」。

而在現場，於會議要求傳媒退場時候，布林肯突然阻止，表示考慮到中方官員的發言，他需要作出回應。

楊潔篪斥美「沒資格」說從實力地位談話

至於會面內容，中美都對彼此政策作出尖銳指責。布林肯表示，將討論美國對中國行為的嚴重關切，包括在新疆、香港和台灣的行為，對美國的網絡攻擊，以及對美國盟友經濟脅迫。他批評，這些行為都威脅到維護全球穩定、以規則為基礎的秩序。沙利文則表示，美國不尋求與中國發生衝突，但會維護其原則和朋友。

楊潔篪則連番抨擊美國，從民主、少數族裔到美國的外交和貿易政策。他指出，美國利用其軍事力量和金融霸權，長臂管轄並壓制各國，斥美濫用所謂的國家安全概念阻礙正常的經貿往來，並煽動一些國家攻擊中國。

「我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」楊說，「20年前、30年前你們就沒有這個地位...因為中國人是不吃這一套的。」

他又重申，新疆、香港、台灣都是中國領土不可分割的組成部分，中方堅決反對美方干涉中國的內政。

央視報道，中美對話首場會議結束，當地時間周四下午5時許結束。另據報，中美計劃在兩天內舉行3場3小時的會議，各派最多10人出席。

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責任編輯：林佩怡

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