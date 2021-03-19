美商提高加拿大電動車用材料產量 抗衡中國主導

近來美國拜登（Joe Biden）政府接連推出政策，尋求擺脫產業鏈對中國的依賴。外電報道，美國當局周四（18日）與當地電動車業界開會，討論政府應如何幫助美企在加拿大擴張業務，以提高用於製造電動汽車的礦產品的地區產量，對抗中國的主導地位。

路透社引述相關文件報道，美國商務部周四與礦商和電池製造商舉行閉門線上會議，討論提高加拿大電動汽車材料產量的方法，並克服物流方面的挑戰。據報包括特斯拉（Tesla）等行業代表在內的30多名與會者與當局代表，參與了是次會議。

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報道引述多名消息人士指，當局並未提出相關激勵政策，但於會上強調應建立一條「美加供應鏈」，而他們在歐亞的競爭對手早已著手建設或建成這類供應鏈。

報道指，此次會議正值未來10年電動車需求將激增之際。而由於美國境內的幾個大型採礦項目遭遇來自環保界的阻力，導致當局把目光投向加拿大，欲尋求對美國國防至關重要的其中13種種礦產的供應。

報道又指，鋰離子電池（Lithium-ion battery）長距離運輸有風險，因此汽車製造廠商更願意把裝配廠設在有關電池工廠附近。有業界高層指，加拿大的安大略(Ontario)省和魁北克(Quebec)省，距離美國密芝根（Michigan）州和俄亥俄(Ohio)州美國製造商的車廠較近，有利加國兩省發展自己的電池工廠。

目前美商務部並未回應有關報道。

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據報加拿大首個鈷（Cobalt）礦公司正在建造美洲大陸唯一的煉鈷廠。而鈷是當前電動車電池重要原材料。

上月，美國總統拜登和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）承諾在兩國間建立一條電動車供應鏈。

另據美媒分析指，中國目前正趨向主導全球電動車業，除控制鋰、鈷和稀土等生產電動車所需大部分關鍵原材料生產外，亦是全球主要電動機及各種電子產品生產國、電動車大型電池組重要生產國。且中國製電池做價格低，電動大巴車上的電池組價格已降至100美元/kWh以下。

責任編輯：黃良潤

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