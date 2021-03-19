加拿大商人斯帕弗在華受審 加國官員不獲准旁聽

中美高層會談之際，兩名被中國起訴從事間諜活動之一的加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor），今日（19日）出庭受審。加拿大方面表示，加國官員不獲准旁聽。外電報道，審理可能只持續一天，不大可能立即做出裁決。

斯帕弗的案件，據報今日在遼寧省丹東市中級人民法院庭審，上午法院外設有警戒線。加拿大全球事務部發言人Christelle Chartrand表示，收到中國當局的官方通知，審訊將不對公眾及傳媒開放；加方已多次向中國當局提出要求，但加國官員仍未獲准出席審訊。加方對本案程序缺乏透明度，深感不安。

家屬聲明促放人

▲ 康明凱（左）、斯帕弗（右）已被中國扣押兩年多。

斯帕弗的家人發表聲明，呼籲中方無條件釋放扣押的兩名加拿大公民，指斯帕弗只是普通的加拿大商人，熱愛在中國的生活和工作，不會做任何有損中國或北韓人民利益的事情。又指斯帕弗受到不公正的拘留，自由被剝奪，既不公平也不合理，特別是考慮到案件缺乏透明度。

另一名被起訴的加拿大公民、前外交官康明凱（Michael Kovrig），將於下周一（22日）在北京受審。他的僱主國際危機組織，周四（18日）再發表聲明，促中方放人。該組織主席Richard Atwood表示，從一開始案件的政治性質就很明顯，在扣押830天後，康明凱應該被立即釋放，讓他可以回家，與親人團聚。

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正值中美高層會晤 兩加人成籌碼？

兩名加拿大公民案件的開審時間，適逢中美高層在阿拉斯加面對面會晤，外界關注美方會否提出此事。美國總統拜登曾表示人類不是談判籌碼，美加將共同努力，直到他們兩人平安返家。

加拿大應美國要求，2018年12月在溫哥華機場逮捕華為副董事長孟晚舟。同月康明凱和斯帕弗於在中國被拘留，被指涉嫌危害中國國家安全犯罪。去年6月，中國檢方以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對康明凱提起公訴；以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對斯帕弗提起公訴。

外界認為，中方此舉是報復孟晚舟被捕，但中方否認有關。中國外交部發言人趙立堅周四回應兩名加拿大公民案件時稱，中國司法機關依法獨立辦案，並充分保障有關人員各項合法權利。他又指孟晚舟事件是政治事件，敦促美方立即糾正錯誤，早日讓她平安回到中國。

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責任編輯：林佩怡

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