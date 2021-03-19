古風網紅李子柒牌食品遭投訴：螺螄粉中藏煙蒂（組圖）

因拍攝古風美食、田園生活的內地網紅李子柒，日前YouTube訂閱量突破1410萬，刷新健力士記錄。但她旗下品牌食品近日再捲入食安風波，有消費者稱，在螺螄粉中吃出煙蒂。

消費者上傳煙蒂影片至抖音 被禁播

據內媒報道，消費者王女士描述，3月6日，其在食用李子柒螺螄粉時發現，煮熟的粉和腐竹之間有一支煙蒂，「我還吃了幾口，實在是太惡心了！」

據悉，涉事螺螄粉由王女士通過直播間從李子柒旗艦店購買，實際花費26.26元，隨後，王女士將此事反映給該店客服，客服提出優先退款並多送一份芝麻藕粉，由於王女士已對該品牌食安問題存疑，便提出將芝麻藕粉的賠償一並折現，累計獲賠77元。

之後，王女士將發現煙蒂時拍攝的短視頻上傳至個人抖音賬號，3·15前夕，該作品因「被權利人投訴涉嫌侵犯名譽權」而禁止播放。

王女士認為，自己雖已接受李子柒方面關於問題食品的退賠，但並不意味不能對此事予以曝光，且抖音是其個人賬號，在基於事實的前提下，李子柒投訴其「污蔑造謠」，是在侵害自己的合法權利。

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對此，李子柒品牌客服中心回應稱，公司沒有進行相關的操作(投訴)，後續會對消費者反饋的問題進行核實。

據悉，李子柒旗下產品多采用代工模式生產，曾多次因食安問題遭投訴。去年9月，有消費者表示從李子柒螺螄粉中吃出刀片，當時李子柒一方回應指，這是「有計劃有組織的惡意抹黑行為」，螺螄粉生產車間的金屬檢測設備可以檢測出並自動分離金屬物件，品牌方已報警。

今年1月，李子柒品牌朵朵香菇醬又被曝光「營養標簽涉嫌弄虛作假、誇大宣傳」。對此，李子柒方面再度回應消費者稱已將有關事件移送公安處理，但並未提供相關報案手續，也未見相關公安機關跟進調查。

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責任編輯：尹航

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