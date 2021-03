▲ 【中美會談】美媒:楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

中美會談第一場對話在阿拉斯加周四(18日)上午結束。中美雙方在會談開放予傳媒拍攝部分針鋒相對,美方向中方表達一系列關切,中方則向美方嚴正表明自身立場,並反駁美方指控。美國傳媒報道,中美會談間,中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示,美國價值不為多數國家承認,美國觀點也不代表國際民意時,美國國務卿布林肯似乎吃了一驚。

美方在中美會談前做出一系列動作,包括與日本聯合聲明就多項議題批評中國,更宣佈制裁24名中方官員。《紐約時報》報道,楊潔篪在會上批評,美方以高高在上態度看待中美會談。楊潔篪表明,美方沒有權利指控中方「侵犯人權」,也沒有權利充當民主教師爺。

楊潔篪敦促美方正視美國國內深層問題,並特別提到了「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動。楊潔篪也批評,美國在提倡新聞自由方面態度前後矛盾。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯

報道引述,楊潔篪經傳譯器表示:

「我不認為世界上大多數國家會承應美國所提倡的普世價值,或認同美國的意見能代表國際民意。」

(I don't think the overwhelming majority of countries in the world would recognize the universal values advocated by the United States, or that the opinions of the United States could represent international public opinion.)

楊潔篪15分鐘發言 美方指「譁眾取寵」

《紐約時報》指出,布林肯聽到楊潔篪這句話時,似乎感到吃驚(taken aback),但其後以更堅決的言調回應。布林肯表示,美國有「公開面對自身缺點的長久歷史」,不會忽視,不會假裝不存在,也「不會掃到地毯下」。

布林肯接著提及,美國總統拜登多年前曾與中國國家主席習近平會面,兩人當時都是副領導人,拜登向習近平稱:「與美國對賭永遠皆非好賭注。」(It's never a good bet, to bet against America)。布林肯表示,這句話今天仍不假。

中美開場已有分歧 楊潔篪指美方不尊重外交禮節

紐時揭內幕:拜登親語習近平 別信美國衰落論

中國專家:拜登團隊專業有章法 不好對付

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒