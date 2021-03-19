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孟晚舟律師指控加國執法人員銷毀證據

即時中國 14:04 2021/03/19

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華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊，繼續在加拿大法院舉行。孟晚舟代表律師派薩納（Tony Paisana）周四（18日）指加拿大聯邦警察清空涉及孟晚舟案高級官員電郵和電腦，涉嫌銷毀證據。而在前一日的法庭辯論中，該律師亦指美國當局和加警未正當履行其職責，涉嫌侵害孟晚舟權利。

綜合外媒報道，該辯護律師周四於庭上指，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）在涉案警員Ben Chang於2019年退休後，清空了其電腦文件、短訊及電郵；又稱邊防服務局人員聲稱在溫哥華機場盤問孟晚舟後，不小心將孟晚舟手機密碼交給警方的說法「不誠實」（untruthful）；又指他們在描述關鍵事實時自相矛盾。

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辯護律師又質問相關邊防人員，何以取走孟晚舟的電子設備又不進行搜索，並在明知自己不會使用密碼的情況下要求孟晚舟提供密碼。

該律師向法官表示，有關執法人員濫用法定權力，他們的做法與「真正的」邊境檢查不同。

而在前一日，即當地時間周三（17日）的審訊中，該辯護律師亦向法庭列舉了美加邊境當局未正當履行其職責，涉嫌侵害孟晚舟權利的行為。

該律師指控加警在去年秋針對被指濫用程序時的作供「不誠實」。他又指，美國當局在引渡孟的要求中作虛假陳述；加警則無視法庭立即逮捕孟晚舟的命令，拖延了3小時才執行；又在未獲授權的情況下沒收了其設備、不正當地獲取其設備密碼。相關人員又「修飾」筆錄以掩飾他們的行為，並故意不記錄過程。

據此，該律師認為依照當地法律，法庭應拒絕美方引渡請求。

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而加拿大檢察官則稱，逮捕孟晚舟行動有按既定程序進行。控方之前向法庭提交相關文件，指出美國當局沒有不當行為，加國執法人員亦無濫權；案中證據表明，美加當局間的溝通是合法行為，沒有證據表明美國FBI「指揮」或不當地影響加方行事，而案件相關資料亦是在合法的情況下分享。

孟晚舟引渡審訊預計在5月結束。

另一邊廂，在孟晚舟引渡案開庭之際，被中國以間諜罪名拘留的兩名加拿大公民，周五（19日）亦在中國法院開審。

加拿大警方2018年12月應美國要求扣押孟晚舟，並提出引渡申請。美國指控孟晚舟欺詐滙豐銀行，使滙豐面臨違反美國對伊朗制裁令的風險。

責任編輯：黃良潤

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