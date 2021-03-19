【神州快訊】深化山東與港澳台合作推進會將於3月23日舉辦

3月18日，山東省政府召開新聞發布會。從發布會上獲悉，「深化山東與港澳台合作推進會」將於3月23日舉行，採取綫上綫下相結合的方式，主會場設在濟南，在16市設分會場，港澳台地區受邀嘉賓通過綫上參會。本次大會以「新格局、新機遇、新發展」為主題，旨在為山東與港澳台提升交流合作水平提供新機遇、搭建新平台。

據知，屆時山東省委書記劉家義將發表主旨演講，全國政協副主席梁振英、香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠等主要嘉賓將進行連綫和視頻致辭。推進會將聚焦「十四五」規劃、雙循環新發展格局、RCEP等議題，進行政策解讀。大會還將舉辦重點項目簽約，預計一批港澳台地區企業重點投資項目將綫上簽約。

港澳台是山東主要外資來源地。據知，2020年，山東省深化與港澳台地區經貿合作，實現穩定增長，實際使用港澳台地區投資約137億美元，同比增長22.4%，佔全省的77.5%。從產業結構看，港澳台製造業投資佔比達到13.8個百分點，比2019年提高2.1%，裝備製造、新一代信息技術、新能源新材料等製造行業正成為港澳台投資新的增長點。

金融領域是魯港合作的重點，香港是山東省企業赴境外上市的首選地。截至目前，山東在香港上市企業累計達到55家，佔全省境外上市公司總數的47.4%，累計在港融資1,079.6億元人民幣，佔全省境外融資額的86%。

山東省商務廳副廳長呂偉表示，為有效推動全省與港澳台多領域合作，本次推進會將有針對性地研究提出深化與港澳台地區交流合作的政策措施，其中包括：對符合要求的重點外資項目提供要素保障；支持香港金融機構到山東設立分支機構，投資參股地方金融機構；支持港澳台地區科研機構與省內機構在科技創新、生物醫藥、初創企業領域設立研發中心等。希望把港澳台地區作為山東打造對外開放新高地的重要經貿合作夥伴，全力推動優勢互補、互利共贏。

（特約）