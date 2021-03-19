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中美會談實錄 中方斥美沒資格居高臨下、老毛病要改（附全文）

國情動向 13:28 2021/03/19

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美國總統拜登上任後，中美高層在阿拉斯加舉行首次會晤，周四（18日）在首場會談中，雙方言辭激烈，就彼此政策互相指責，充滿火藥味。

美方首先發言，國務卿布林肯（Antony Blinken）批評中國的行為威脅國際秩序；白宮國家安全蘇利文（Jake Sullivan）則表示，美國不尋求與中國發生衝突，但會維護其原則和朋友。

中方之後發言，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，斥美國霸權，「沒有資格居高臨下同中國說話」；國務委員兼外長王毅，要求美方徹底放棄干涉中國內政，「這個老毛病要改一改」。

中美會談火藥味濃 美專家：徹底失敗

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

中美會談 楊潔篪15分鐘發言美指譁眾取寵

據報，整個開場白最後持續了1個多小時，其中楊潔篪發言超過15分鐘，美方不滿，會後批評中國違反之前約定（各發表兩分鐘簡短開場聲明），似乎要「譁眾取寵」。中方則斥美方在開場白嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，非待客之道，也不符合外交禮儀。

綜合中美官方公布，以下為中美雙方發言節錄：美國國務院紀錄 │ 新華社報道（）（

美國國務卿布林肯

美方在這次會議中提及的問題，不僅事關美中，也事關本地區乃至全世界

基於規則的秩序的替代選擇是強權即真理、贏者通吃的世界，一個對我們所有人來說都更加暴力和不穩定的世界

會議將討論我們對中國行為的嚴重關切，包括在新疆、香港和台灣的行為，對美國的網絡攻擊，以及對美國盟友的經濟脅迫。這些行動都威脅到維護全球穩定、以規則為基礎的秩序

美中將在應該競爭時競爭，可以合作時合作、必要對抗時對抗

美國不完美，但會公開、透明地應對挑戰，不試圖假裝它們不存在

拜登當年任副總統曾說，對付美國從來都不是一個好選擇，今天確實如此

白宮國家安全顧問蘇利文

美方首要確保我們處理世界事務的方法和處理中國事務的方法，有利美國人民並保護盟友和夥伴的利益

我們不尋求衝突，但我們歡迎激烈的競爭，我們將永遠捍衛我們的原則，捍衛我們的人民和我們的朋友

一個自信的國家能夠審視自己的缺點並不斷尋求改善

美國的人民是解決問題的人民，我們相信與世界各地的盟友和夥伴合作時，是解決問題的最佳方式


中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪

希望這次對話是真誠的、坦率；中美兩國都是世界大國，對地區和世界的和平、穩定、發展都負有責任

中方主張維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序

世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論，不承認少數國家製定的規則就是國際規則

美國有美國式的民主，中國有中國式的民主

美國國內在人權等方面存在很多問題。美國應當做的是改變自己的形象，管好自己的事，而不應自己的問題沒解決好，向世界轉嫁矛盾、轉移視線，不應對中國的人權、民主說三道四

美國利用其軍事力量和金融霸權，長臂管轄權並壓制各國；濫用國家安全概念阻礙正常經貿往來

台灣、香港、新疆都是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉中國內政行徑，並將繼續作出堅定回應

美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己

對抗對美國沒有好處。習近平主席指出，中美要實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。拜登總統也講中美要不衝突不對抗。雙方應全面正確貫徹兩國領導人共識，使中美關係重新回到健康穩定發展的軌道上來

國務委員兼外長王毅

過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難

中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了

3月17日，美國在香港問題上再次升級對中國的所謂制裁... ...美方在中方即將動身赴美參加中美高層戰略對話前夕出台這一舉措，這不是正常的待客之道

如果美方想以此增強所謂對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。這種做法絲毫不會影響中方的正當立場，也絲毫不會動搖中國人民維護主權和尊嚴的堅定意志

美方剛才在開場白中還聲稱一些國家認為中國脅迫他們... ...如果美方僅僅因為一些國家是美國的盟友就偏聽偏信，甚至袒護他們的錯誤言行，那麼國際關係就很難正常發展

國際社會高度關注我們在這裡的對話，關注雙方能否各自真正顯示出誠意和善意，關注我們能否從這裡向全世界發出積極和正面的信號。如美方願意，我們可以同美方一道，在相互尊重的基礎上交換意見，共同把這份責任承擔起來

責任編輯：林佩怡

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