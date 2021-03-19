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中美會談開場8分鐘變1.5小時 中方：美首先超時攻擊

國情動向 13:42 2021/03/19

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中美會談在美國阿拉斯加舉行，首場會談供傳媒拍攝的開場發言部分，長達1.5小時，大大超出原定計劃的8分鐘。其中，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪發言最長，未計翻譯約佔15分鐘。美方事後有官員向傳媒指摘楊潔篪「譁眾取寵」。不過，今次中美會談由美方首先發言，據中方代表團發放消息與在場中國傳媒報道，是美方官員首先違反程序，嚴重超時發言，並就多項議題攻擊中方，令中方認為必須嚴正表明自身立場。

拜登上任美國總統後中美高層首場戰略對話，在阿拉斯加時間周四（18日）上午，於當地最大城市安克雷奇（Anchorage）庫克船長酒店（Hotel Captain Cook）舉行。鳳凰衛視報道，中美會談共分3場舉行，第1場是唯一對傳媒部分開放一場，中美各有6名記者進入到了會議室，拍攝中美雙方官員開場發言。

據悉，整個開場發言環節原本計劃只有8分鐘，美國國務卿布林肯、白宮國安顧問沙利文會各自首先講話1分鐘，並各有1分鐘翻譯。

但報道指出，美方在開場發言嚴重超時，並在其中不斷的提到自己對中國的關切，還有盟友對於中國的關切，因此中方代表楊潔篪、國務委員兼外長王毅嚴正闡明中方立場，回應美方指控。

美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

楊潔篪15分鐘發言 美方指「譁眾取寵」

美國國務院網站公佈文稿顯示，布林肯發言間，表明要談到美方對於「中國在新疆、香港、台灣行為的嚴重關切」，又指控中國對美國發動網絡攻擊、對美國盟友「經濟脅逼」。

布林肯與沙利文兩人發言時間，嚴重超出雙方原本討論好的2分鐘。楊潔篪其後大篇幅反駁美方指控，並敦促美方正視自身人權問題。王毅其後發言時長與美方官員相當，也表明中方過去沒有接受美方無理指控，未來亦不會接受。

美方這代表精通中文 不設同聲傳譯

開場已有分歧 楊潔篪指美方不尊重外交禮節

這番交鋒結果觸發中美雙方4人另一輪發言，使整個開場發言環節長達1.5小時。

鳳凰衛視稱，中方回應之後，美方表示他們仍然有話要講，示意現場的記者不要離開。惟當布林肯、沙利文第二輪講話完結後，美方卻要求現場記者離開。中方代表團為傳媒據理力爭，堅持記者留下來，見證了超過90分鐘的開場發言。

首場中美會談結束後，中方代表團向傳媒強調，中方是帶著誠意應邀來到安克雷奇，同美方舉行戰略對話，並且做好按照雙方事先商定好的程序和安排，開展對話準備，但是美方開場白嚴重超時，並且對中國內政無理攻擊指摘，挑起爭端，這不是待客之道，也不符合外交禮儀。

中美會談全文實錄 中方斥美沒資格居高臨下 老毛病要改

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中國專家：拜登團隊專業有章法 不好對付

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責任編輯：連兆鋒

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