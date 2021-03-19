傳中國將翻拍《忠犬八公》變「八筒」秋田變唐狗（組圖）

日本知名的「忠犬八公」故事曾在日本和美國被翻拍成電影，並皆取得不俗的票房成績。而周四（18日）則傳出中國也將進行翻拍，並定於今年12月31日上映。消息一出即在內地網絡上引起熱議。

內媒報道，中國版電影《忠犬八公》周四在官方社交平台上發布題為「12月31日，握爪約定，終會相遇」的海報，宣布舉行開機儀式；又宣布電影將於今年12月31日上映。

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據官方資料顯示，內地名導馮小剛及一眾知名演員均有出席相關儀式。有關資料稱，馮小剛、陳沖將領銜主演劇中角色；電影由徐昂導演，台灣資深製片葉如芬監製。

報道指，《忠犬八公》改編自日本經典電影《忠犬八公的故事》，講述了一隻叫八筒的忠犬堅持不懈等待主人的感人故事。據報馮小剛將扮演與狗主角「八筒」羈絆一生的陳敬修。

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報道又指，開機現場有多隻長相一樣的狗，據悉是因為狗隻在拍攝過程中容易感疲倦，不易控制。有內地網民則從現場的影像中發現，這些狗隻均為中華田園犬（俗稱「唐狗」），不同於日本版電影中的秋田犬。

有關消息一出，即在內地網絡上引起熱議。

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內地網民反應：

「好期待」 「讓人潸然淚下的一部電影」 「記得當年哭到喘不過氣，太希望快點看到了」

日本知名故事「忠犬八公」講述「八公」生前習慣去東京澀谷車站迎接其主人上野英三郎教授回家，甚至在主人因突然腦溢血去世後10年仍一直等待的故事。「八公」的品種為秋田縣大館市的秋田犬。而今澀谷站前面設有一座「八公」銅像以紀念之，該銅像亦隨即成為世界著名旅遊景點。

責任編輯：黃良潤

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