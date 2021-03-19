【中美會談】京：開場火藥味非初衷 後面「正餐」才是重頭戲

中美高層阿拉斯加會晤首輪會談中，雙方罕有在開場白激烈交鋒，火藥味十足，突顯中美關係鴻溝。分析人士認為，雙方針鋒相對，是要對國內民眾展現強硬姿態。有美國官員透露，在記者離開房間後，討論平靜了下來，並進行了一場實質性的對話。

中國外交部周五（19日）表示，雙方開場白充滿火藥味和戲劇色彩，不是中方的初衷；而這次開場白只是一道「開胃菜」 ，後面還有「正餐」，才是重頭戲。發言人趙立堅稱，希望中美在閉門會談中充分溝通交流，推動兩國關係重回正軌。各方都希望看到本次中美戰略對話取得實質成果。

在阿拉斯加當地時間周四（18日）舉行的中美首輪會談中，除了言辭辛辣，互相抨擊對方政策，雙方也就超時發言相互指責。詳見【下一頁】

對國內展現強硬 實質討論「嚴肅」

外媒引述美國政府一名高級官員稱，「中國代表團...似乎是帶著譁眾取寵的意圖而來，講話的形式重於實質」，又認為誇大的外交演講，通常是針對國內觀眾的。中方則稱，是美方先在開場白嚴重超時，並對中國政策無理攻擊，挑起爭端，非待客之道、不符外交禮儀。

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上述美國官員後來表示，討論在記者離開房間後平靜了下來，並進行了實質性對話，時長遠長於原本計劃的時間。華府高官形容，中美官員之間的討論是「實質性、嚴肅和直接的」。美中官員概述了其利益和優先事項。

美國之音引述分析人士、伯盛仲合律師事務所（JLG）國際監管與合規部合夥人·博格（James Berger）認為，這場會晤主要是一個形式，雙方不會在重要議提作出任何重大讓步。「他們主要想做的是，讓他們各自的國內觀眾感覺他們看起來是強硬的。」

他稱，拜登政府希望展現出，他仍然捍衛美國工人，捍衛美國人認為的人權價值觀等議題。對於中國，他們可能想要在台灣和香港等議題上，以及前特朗普政府時期的貿易政策問題上，盡可能展現堅定立場。

值得注意，已結束的第二輪會談是閉門進行。據了解，中美在阿拉斯加的第三輪會議，將於當地時間周五（19日）上午9時左右舉行。

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責任編輯：林佩怡

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