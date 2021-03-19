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嚴查資金違規入樓市 深圳提前收回5180萬違規貸款

經濟脈搏 16:06 2021/03/19

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一線城市樓市持續火熱，深圳、廣州近期都由金融入手，嚴查資金違規流入樓市。其中，深圳提前收回5,180萬（人民幣，下同）涉嫌違規貸款，叫停風險隱患較大的業務，處罰違規機構4間，處罰問責違規責任人14人次，處罰金額合計575萬元。廣州多間銀行亦要求嚴查購房首付（首期），須為家庭自有資金。

深圳對違規機構和負責人作出處罰

內媒引述接近深圳人行的消息人士稱，深圳銀保監局、人行深圳市中心支行近日下發《關於轄內銀行經營性貸款有關問題的通報》（下稱《通報》），《通報》指出銀行資金違規流入樓市的三種典型案例，包括銀行員工誤導客戶套取經營性貸款買房、客戶經理在微信公眾號不規範開展業務宣傳、個人套取經營貸資金違規流入房地產市場。

深圳銀保監局還選取6間銀行集中開展現場檢查，責令銀行提前收回21筆、5,180萬元涉嫌違規貸款，叫停風險隱患較大的業務，處罰違規機構4家，處罰問責違規責任人14人次，處罰金額合計575萬元。

【中國樓市】房企2月銷售業績超預期 惟地域分化明顯

一線城市堵違規資金流入樓市 人行上海總部：加強個人房貸管理

《通報》強調，轄內銀行應堅持「房住不炒」定位；持續防範信貸資金違規流入房地產領域，如對貸款發放前後半年內借款人及其配偶名下有新增房產記錄的，進一步嚴格審查貸款實際用途；強化員工管理，嚴厲打擊銀行業務人員與中介機構無序開展合作、擾亂市場等行為；有效識別防範「不良中介」包裝「不實申貸材料」風險。

廣州嚴查買樓首期資金來源

在廣州，當地銀行也正採取更加嚴格的方式審核首付款來源，力度之大可謂前所未有。內媒指，按揭貸款中介已接到多間銀行通知，自3月17日開始進一步嚴查首付款來源，購房首期必須為家庭自有資金，若經核實首付來源為借貸、墊資過橋、他人借名貸款的嚴禁准入。

以工行廣州分行為例，具體核查措施包括重點調查借款人賬戶流水是否存在融資機構、中介機構借款。浦發銀行廣州分行還關注客戶是否近期獲得過消費貸款、經營性貸款，將首付款的支付時間與上述貸款的發放時間匹配，以防首付款來源於他行貸款。

除了銀行渠道，近期廣東省小額貸款公司協會還要求小貸公司，不得為購房人或賣房人提供「首付貸」「過橋貸」「尾款貸」「贖樓貸」等購房融資產品；同時，進一步加強貸款用途監測，要求借款人嚴格按照合同約定用途使用貸款資金，不得將貸款挪用於購房融資。

【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限

【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

責任編輯：尹航

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