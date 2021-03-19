中美會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外烈度

▲ 中美會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外交鋒烈度

中美會談在美國阿拉斯加舉行，首場會談中美官員開場發言大幅超時，針鋒相對，不少海內外傳媒都形容，中美會談火藥味濃厚。但有內地傳媒認為，中美會談今次對話，未有超出兩國近期場外交鋒的烈度，雙方也沒有升級對抗的苗頭，火藥味屬於「正常壓力釋放」。

深圳衛視在微信公眾號「直新聞」發表評論，提及阿拉斯加時間周四（18日）日間首場中美會談，開放了大約1小時給媒體拍攝，這在雙邊外交會議之中相當罕見。會議通常都是各自開場白之後幾分鐘，就進入閉門會談。這1小時給了媒體更多，近距離觀察中美大國外交現場的難得機會，西方媒體「吃瓜」（食花生）心態也一覽無遺。

文章提到，首場中美會談交鋒還有個小插曲。美國媒體注意到，中美雙方開場白都超時，但一名美國外交官當著英國廣播公司（BBC）記者的面，指摘中方開場白是「向世界公眾表演」。

文章指，這種話很難想像是從一個美國建制派外交官的嘴裡說出來的。首先，既然開放給媒體拍攝，難道白宮國安顧問沙利文、美國國務卿布林肯講話就不是「表演」？第二，中方講話是對美方的無理指責辯護，哪有允許美國罵人、不許中國反擊的道理？第三，美方主動發起對話邀約，有甚麼道理不讓中方把話講清楚？第四，現場中文翻譯成英文顯然也需要時間。

開場唇槍舌劍 美官員：記者走後對話平靜下來

開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）

文章稱，雖然多家外國媒體用「火藥味很濃」來形容這次中美外交交鋒，但作者倒是覺得，對話的氣氛沒有超出近期雙方場外交鋒的烈度。人際交往時，遇上紛爭，第一次面對面解決總是一道坎。見面後，美方拿中方早就劃下的紅線說事，中方予以堅決有利的回擊，措詞雖然強硬，但雙方都沒有升級對抗的苗頭。

作者說：「這是中美雙方首次疏通被特朗普政府惡意堵塞的中美高層交流管道的努力，有點火藥味也屬於正常的壓力釋放。」

美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

文章又表示，雖然我們沒有忘記去年6月，時任美國國務卿蓬佩奧，約中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪到夏威夷會面時，蓬佩奧不僅毫無誠意而且毫無誠信，但是我們也應該對美國建制派新政府抱有一定的期待。建制派之所以被稱為建制派，指的是他們支持主流與傳統、主張維護現有體制的政治勢力。如果他們做不到這一點，繼續言而無信，就與蓬佩奧之流淪為一丘之貉，更不會獲得美國人民的信任。

文章認為，總之，中美高層戰略對話不是中學生辯論，大家都是帶著溝通誠意而來。特朗普留下的中美經貿糾葛，已經成為拜登手中一個燙手山芋，拜登劃下「盟友供應鏈」大餅和現實的「中國工廠」之間巨大利潤鴻溝，除了與中國坐下來好好談，別無他法。更不要說拜登擺到極高位置的「碳中和」問題，談不談中國都已經按去年宣佈的2060年實現目標在行動，而美國卻沒有任何拿得出手的計劃，談這個是中方給美方的一道送分題。

美方代表精通中文 不設同聲傳譯

開場已有分歧 楊潔篪指美方不尊重外交禮節

楊潔篪發言15分鐘 美指「譁眾取寵」

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒