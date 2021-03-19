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中國再向BBC開火 就涉華「不實報道」嚴正交涉

國情動向 16:28 2021/03/19

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中方再次抨擊英國廣播公司（BBC），外交部新聞司負責人近日就BBC世界新聞頻道的涉疆「強迫勞動」、中國「限制新聞自由」和BBC廣播四台「假信息之龍」等報道，向該台駐京分社提出嚴正交涉。

新聞司有關負責人指出，BBC在涉華報道中抱持強烈意識形態偏見，多次炒作涉疆、涉疫情、涉港等不實信息，甚至炮製假新聞，中國外交部及駐英國使館已多次向BBC總部和駐京分社提出嚴正交涉。

該負責人批評，BBC未採取措施改正錯誤，近期還變本加厲，圍繞涉疆、所謂「新聞自由」和「假信息」等議題持續對華攻擊抹黑，嚴重誤導觀眾，嚴重違背客觀、公正的新聞報導原則，影響惡劣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

新疆官員：部分民眾打算起訴BBC

中駐英臨時代辦駁BBC：中國網民稱你們為英國偏見公司

負責人強調，BBC一而再、再而三的涉華虛假報道，遭到中國人民的強烈反對，希望BBC嚴肅對待中方嚴正交涉，摒棄反華意識形態偏見和雙重標準，停止對華污衊、抹黑、攻擊，客觀、公正、準確報道中國。

中方上月起頻頻批評BBC有關疫情、新疆問題的報道，要求其對涉華「假新聞」道歉，之後宣布不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。BBC曾聲明強調，BBC是世界上最受信賴的國際新聞廣播機構，在世界各地採訪的故事都是秉持公平、不偏不倚、無所畏懼也沒有偏袒。

與此同時，英國通訊管理局上月吊銷中國環球電視網（CGTN）的牌照。另據報當局早前以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN罰款22.5萬英鎊。中國外文部堅決反對，促糾正錯誤。

英國駐華大使談BBC事件後 被中國外交部召見交涉

中國初一零時零分封殺BBC  中英捲外交風波

責任編輯：林佩怡

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