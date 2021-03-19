沙塵暴何以擋不住？ 甘肅敦煌防護林遭「剃光頭」

早前中國北方遭遇沙塵暴仍歷歷在目，內地有關當局今日（19日）則通報對甘肅省敦煌市陽關林場的調查情況，稱此一早前被揭遭大面積「剃光頭」式砍伐的林場，被發現防護林減少、葡萄園增加、毀林開墾、無證採伐、防護林質量下降等問題。

內媒報道，自然資源部、生態環境部和國家林草局調查組今日公佈了有關國營敦煌陽關林場防護林被毀問題的調查情況，指防護林被毀問題出現在陽關林場西南片區。經調查發現，該處林場出現違規批准佔用防護林建設葡萄園、棗園等果園，違規佔用林地修築工程設施，以及亂砍亂伐一類的現象。

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調查組亦發現，林場部分樹木因缺水而嚴重枯損，喬木林數量減少，導致防護林防風功能減弱；又發現包括違規挪用國家森林生態效益補償資金，及違規批准企業承包林地等情況。

當局稱，甘肅省已確定整改方案，主要任務包括：要求敦煌市重新研究制定水資源分配方案，糾正陽關林場原林權證問題，並查處無證採伐、違規林地承包等問題。另外，甘肅省已成立整改工作指導組，對有關問題啟動整改工作。甘肅省酒泉市委及市政府亦已組成專案進駐敦煌市，針對可能存在的失職瀆職行為開展調查工作。

據通報指，陽關林場從上世紀70年代開始嘗試引種葡萄，並按照「以林護果，以果養林，多種經營，綜合發展」的思路，在林帶網格內發展葡萄園地。

本次調查涉及到敦煌市陽關林場，是「三北防護林」的一部分。中國林業科學研究院防沙治沙首席專家楊文斌早前曾表示，防沙治沙工程，包括「三北防護林」，主要通過控制地表釋塵量來削弱沙塵。

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惟楊文斌亦表明，「三北防護林」對於阻擋數日前的強沙塵暴作用有限。

內媒今年1月20日報道，面積約1萬3千畝的陽關林場生態林，近10多年來持續遭大面積「剃光頭」式砍伐，萬餘畝公益防護林所剩無幾，防護林地全部用來種植葡萄。甘肅省敦煌市隨後宣布成立工作專班，就相關問題依法依規開展調查，並及時通報有關情況。

責任編輯：黃良潤

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