  • 24°C
香港時間 : 2021319日 (五) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：中美會談氣氛談不上緊張 第二場「還算順利」

國情動向 17:21 2021/03/19

分享：

【中美會談】王毅：氣氛談不上緊張 第二場「還算順利」

中美會談一連兩日在美國阿拉斯加舉行，首日舉行兩輪會談，只有第一場會談部分供傳媒拍攝，中美雙方官員其間唇槍舌劍，後續會談令人關注。首日兩場中美會談結束後，中國國務委員兼外交部長王毅回應傳媒提問，指中美會談氣氛其實談不具緊張，而第二輪會談「還算順利」。至於會談是否達到中方預期，王毅避而不答，「甚麼預期啊？」

第二場中美會談在阿拉斯加時間周四（18日）晚上結束，王毅離開會談酒店時，簡短回應鳳凰衛視採訪。記者問及第二輪中美會談情況，王毅形容「還算順利」，並「談了很多地區問題」，周五（19日）最後一輪會談「還有很多問題要談」。

會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外烈度

開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）

記者追問：「那這兩輪會談達到預期了嗎？」王毅則反問「甚麼預期啊？」「因為第一輪我們覺得氣氛特別緊張。」「也談不上緊張。雙方闡述各自立場。」

中美會談前，雙方都公開為預期降溫，而首場會談中美針鋒相對，雙方官員均超時發言，美方再就多項議題指摘中方，中方代表團則嚴正表明立場，並反駁美方指控。

但分析認為，是次中美會談不但級別高，而且時間長，雙方閉門會談能展開深入交流，並有利探索就應對氣候變化、朝核問題、伊核問題等議題合作，同時管控中美分歧。

外交部：開場火藥味非初衷 後面才是「正餐」

美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

中美會談實錄全文 中方斥美沒資格居高臨下 老毛病要改

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯
今日
中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯
中美會談後商對付美國？俄羅斯外長下周訪中國
2021/03/18
中美會談後商對付美國？俄羅斯外長下周訪中國
【中美會談】中國專家：美國拜登專業有章法不好對付
今日
【中美會談】中國專家：美國拜登專業有章法不好對付
美國見中國前先見日韓 崔天凱：走夜路唱歌壯膽
2021/03/18
美國見中國前先見日韓 崔天凱：走夜路唱歌壯膽
【中美會談】為何選阿拉斯加？一低調二就腳
今日
【中美會談】為何選阿拉斯加？一低調二就腳
地緣政治 外交 中美關係 王毅 中國 美國 阿拉斯加

下一篇文章

【中美會談】京：開場火藥味非初衷 後面「正餐」才是重頭戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
紐時揭內幕：拜登親語習近平 別信美國衰落論
紐時揭內幕：拜登親語習近平 別信美國衰落論
【中美會談】甫開場已有分歧？楊潔篪指美方不尊重外交禮節
【中美會談】甫開場已有分歧？楊潔篪指美方不尊重外交禮節
中美會談開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）
中美會談開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）
【中印衝突】印度邊界探出核武原料鈾礦 華春瑩曾這樣警告
【中印衝突】印度邊界探出核武原料鈾礦 華春瑩曾這樣警告
中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯
中美會談首場超時 美方精通中文無同聲傳譯