王毅：中美會談氣氛談不上緊張 第二場「還算順利」

▲ 【中美會談】王毅：氣氛談不上緊張 第二場「還算順利」

中美會談一連兩日在美國阿拉斯加舉行，首日舉行兩輪會談，只有第一場會談部分供傳媒拍攝，中美雙方官員其間唇槍舌劍，後續會談令人關注。首日兩場中美會談結束後，中國國務委員兼外交部長王毅回應傳媒提問，指中美會談氣氛其實談不具緊張，而第二輪會談「還算順利」。至於會談是否達到中方預期，王毅避而不答，「甚麼預期啊？」

第二場中美會談在阿拉斯加時間周四（18日）晚上結束，王毅離開會談酒店時，簡短回應鳳凰衛視採訪。記者問及第二輪中美會談情況，王毅形容「還算順利」，並「談了很多地區問題」，周五（19日）最後一輪會談「還有很多問題要談」。

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記者追問：「那這兩輪會談達到預期了嗎？」王毅則反問「甚麼預期啊？」「因為第一輪我們覺得氣氛特別緊張。」「也談不上緊張。雙方闡述各自立場。」

中美會談前，雙方都公開為預期降溫，而首場會談中美針鋒相對，雙方官員均超時發言，美方再就多項議題指摘中方，中方代表團則嚴正表明立場，並反駁美方指控。

但分析認為，是次中美會談不但級別高，而且時間長，雙方閉門會談能展開深入交流，並有利探索就應對氣候變化、朝核問題、伊核問題等議題合作，同時管控中美分歧。

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責任編輯：連兆鋒