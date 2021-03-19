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台灣逾300人改名「鮭魚」吃免費壽司 廚餘驚人杯碗塞滿剩飯

社會熱點 18:33 2021/03/19

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台灣網絡近日被「鮭魚之亂」消息洗版，日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」舉辦優惠活動，顧客名字有「鮭魚」（即三文魚）二字，即可全桌免費，引發改名熱潮。據報台灣至少332人改名「鮭魚」，兩天活動前後近千人免費用餐。台媒以每桌5000元（新台幣，下同；折合約1380港元）計算，估計餐費約500萬元（約138萬港元）。

傳媒引述行銷專家認為，以成本約1/3來計算，其實餐廲負擔的成本不算高，但「話題聲量」創新高，廣告價值至少破千萬。

目前「鮭魚」免費食壽司的活動已結束，但網上依然話題不斷，除了有人用盡改名次數，無法改回本名引起熱議，有壽司郎員工在網上爆料稱，顧客嚴重浪費食物，有人點了四五盤刺身不吃、拉麵只吃餸、甜品只吃一口，圖片顯示桌上碗碟和杯都留下大量壽司飯，據稱昨天店舖廚餘是平常假日的6倍。還有員工稱，工作量因活動大增，「高層的政策搞死人」。

網民紛紛留言，指這次活動是大型人品測驗，一個商業活動引出一堆沒水準的人；有人建議活動應訂下規定，剩下食物就要收費。亦有人稱不應再辦類似活動，既浪費食物又浪費行政資源。

為免費食壽司 台灣近百人改名「鮭魚」 最長36字破紀錄（第二版）

台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去

責任編輯：林佩怡

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