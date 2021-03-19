彭博：中國禁止Tesla汽車進入軍用設施及宿舍

▲ 媒體消息指，Tesla汽車被禁止進入內地的軍事設施，包括軍方宿舍

內地據報全面禁止特斯拉（Tesla）汽車進入軍事設施，包括軍營、宿舍等，原因是特斯拉普遍配備全方位攝像頭、超聲波傳感器等裝置。美媒彭博社引述知情者指，北京擔心這家美國企業，以當局其無法掌握的方式收集敏感數據。軍方暫未回應事件；特斯拉中國負責人拒絕置評有關舉措。

內媒報道，國內某部隊的家屬院已發布通知，禁止特斯拉品牌相關汽車入內。起因是最近馬斯克宣布回收一些部分車主的全自動駕駛beta測試權，因其使用過程中，沒有對道路情況給予足夠的關注。隨即有人質疑特斯拉是如何發現到車主的駕駛狀況，以及有否注意路況，馬斯克事後承認特斯拉的車內攝像頭，可對車主的目光進行監測。該消息間接證實特斯拉在車內外都裝有監測裝置，無論個人還是國家隱私都有洩漏風險。

▲ 網傳某部隊家屬院發出的通知

彭博指出，特斯拉與通用汽車等其它許多車廠一樣，使用多個主要置於車外的小型攝像頭來協助泊車，以及實現自動巡航和自動駕駛等功能。多數特斯拉車型還在倒後鏡上方安裝一個車內攝像頭，可用於發現司機是否在看路、低頭、戴墨鏡，或全程看向別處。

特斯拉中國負責人表示，在中國銷售的車型其內置攝像頭均未開啟，也未參與全自動駕駛beta測試。他強調，特斯拉的隱私政策符合中國法律。

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責任編輯：陳建錫

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