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中美會談不只吵架 美方代表揭真正談了甚麼

國情動向 11:43 2021/03/20

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中美會談在美國阿拉斯加舉行完畢，中美3輪會談雙方在首場會談於鏡頭前針鋒相對，其後長時間閉門會談內容與成果令人關注。中美會談結束後，中方代表形容會談坦率、具建設性和有益，但雙方還是有重要分歧，並強調中國發展壯大不可阻擋。美方代表仍然重申多項對華關切，但同時透露了中美會談覆蓋了一系列雙邊與國際議題，並表明美國會繼續與中國尋求合作。

中美一連兩日合共3場會談，當地時間周五（19日）於阿拉斯加最大城市安克雷奇（Anchorage）結束。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會後向傳媒表示，這次戰略溝通坦率、具建設性和有益，但當然，中美之間還是存在一些重要分歧。

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楊潔篪指出，中國會堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國發展壯大不可阻擋；雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神處理中美關係，使中美關係沿著健康、穩定的軌道向前發展。

楊潔篪懟美這句話 俄外交部女發言人點讚轉發

楊潔篪還有一句話 美媒：布林肯吃一驚

中國國務委員、外交部長王毅表示，中方這次抱著誠意而來，因為對話總比對抗好，但是對話應遵循相互尊重、求同存異的精神，不能單方面拉單子、提要求。

王毅說，中美雙方都有其關切，有些疑慮可以通過對話加以緩解，有些一直存在的問題可以通過對話來管控。

開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）

王毅：氣氛談不上緊張 第二場「還算順利」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會後亦向傳媒發表聲明。布林肯表示，美中就中國新疆、香港、西藏與台灣地區，以及網絡行為等議題存在根本分歧，而美中在伊朗、北韓、阿富汗、氣候等議題上，利益有所交融。

布林肯稱，美方亦向中方表示，美方正在審視經濟、貿易、科技等議題，並正密切咨詢國會、盟友與夥伴；美方會以全面保護和推進工人、企業利益的方式決策。

沙利文則形容，美中就廣泛議題展開了艱難、直接的溝通，雙方都闡明了優先事項和意圖，美方會全面評估並繼續咨詢盟友和夥伴。沙利文指出，美方今後會繼續與中國合作（continue to work with China going forward）。

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責任編輯：連兆鋒

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