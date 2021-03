中美會談不只吵架 美方代表揭真正談了甚麼

中美會談在美國阿拉斯加舉行完畢,中美3輪會談雙方在首場會談於鏡頭前針鋒相對,其後長時間閉門會談內容與成果令人關注。中美會談結束後,中方代表形容會談坦率、具建設性和有益,但雙方還是有重要分歧,並強調中國發展壯大不可阻擋。美方代表仍然重申多項對華關切,但同時透露了中美會談覆蓋了一系列雙邊與國際議題,並表明美國會繼續與中國尋求合作。

中美一連兩日合共3場會談,當地時間周五(19日)於阿拉斯加最大城市安克雷奇(Anchorage)結束。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會後向傳媒表示,這次戰略溝通坦率、具建設性和有益,但當然,中美之間還是存在一些重要分歧。

楊潔篪指出,中國會堅定維護國家主權、安全和發展利益,中國發展壯大不可阻擋;雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神處理中美關係,使中美關係沿著健康、穩定的軌道向前發展。

中國國務委員、外交部長王毅表示,中方這次抱著誠意而來,因為對話總比對抗好,但是對話應遵循相互尊重、求同存異的精神,不能單方面拉單子、提要求。

王毅說,中美雙方都有其關切,有些疑慮可以通過對話加以緩解,有些一直存在的問題可以通過對話來管控。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)會後亦向傳媒發表聲明。布林肯表示,美中就中國新疆、香港、西藏與台灣地區,以及網絡行為等議題存在根本分歧,而美中在伊朗、北韓、阿富汗、氣候等議題上,利益有所交融。

布林肯稱,美方亦向中方表示,美方正在審視經濟、貿易、科技等議題,並正密切咨詢國會、盟友與夥伴;美方會以全面保護和推進工人、企業利益的方式決策。

沙利文則形容,美中就廣泛議題展開了艱難、直接的溝通,雙方都闡明了優先事項和意圖,美方會全面評估並繼續咨詢盟友和夥伴。沙利文指出,美方今後會繼續與中國合作(continue to work with China going forward)。

