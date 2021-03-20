▲ 【中美會談】楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發

中美會談雖在遙遠的美國阿拉斯加舉行，仍然吸引全球關注。中美會談雙方一開始即互相試探火藥味濃，美國代表首先發言卻超時並對中國發起攻擊，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪緊接大篇幅反駁。楊潔篪怒懟美國「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」一句話，更吸引俄羅斯外交部女發言人扎哈羅娃點讚。扎哈羅娃力挺道，中國人知道如何回應美國人的侮辱。

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扎哈羅娃（Maria Zakharova）在Facebook轉載，楊潔篪在中美阿拉斯加會談開場發言的片段，並寫道：

「回到我最喜歡的主題：如何在美國人故意侮辱夥伴面前『坐下來』。我們知道怎樣做。楊潔篪現在則讓世界了解，中國人也知道怎樣做。」

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中美會談周四（18日）首場會議上，楊潔篪借用了美國國務卿布林肯近期多次強調「以實力地位與中國打交道」講法，當面駁斥美方：

「我們把你們想得太好了。我們認為你們會遵守基本的外交禮節，所以我們剛才必須闡明我們的立場。我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」

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楊潔篪會上發言超過15分鐘針鋒相對，比雙方其他發言官員都要長，成為海內外傳媒談論焦點。有美方官員向傳媒形容「嘩眾取寵」。

但中方與現場拍攝中國傳媒都表明，美方開場是首先發言一方，卻違反會前雙方協定，嚴重超時並急不待向中方發起攻擊，因此中方認為必須嚴正表明自身立場。楊潔篪於是有了上述表態。

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責任編輯：連兆鋒