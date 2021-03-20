▲ 中國萬噸大驅逐艦首巡日本海 噸位超美軍世界之最

中國「萬噸大驅」最新055型導彈驅逐艦到日本海訓練。日本海上自衛隊首次拍得，解放軍055型驅逐艦照片。這也是中國萬噸大驅首次遠航訓練。日本政府不久前與到訪美國國務卿布林肯聯合聲明，大談中國內部事務並批評中方，激起中方炮轟「狼狽為奸」。中國055型導彈驅逐艦噸位、火力遠超美軍同類艦艇，為世界最大現役驅逐艦，服役以來亦吸引美國高度關注。

日本防衛省統合幕僚監部周五（19日）發佈照片，指出中國解放軍055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101），與052D型導彈驅逐艦成都號（舷號120），以及054A型導彈護衛艦大慶號（舷號576）3艘水面主力艦，於周四（18日）經過日本與南韓之間對馬海峽，向東北方向前進，開往日本海水域。

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日方表示，中國軍艦沒有進入日本領海，也沒有針對日方艦艇和飛機的危險行動。中國軍艦今次行動由日本海上自衛隊P-1海上巡邏機、天草號多用途支援艦，以及白鷹號導彈艇發現。日方稱會分析中方的意圖。

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055型為解放軍最先進驅逐艦，排水噸近1.3萬噸，配備112單元垂直發射系統，能夠發射各式防空、反導、反艦、對陸攻擊導彈，並擔當航空母艦「帶刀侍衛」。

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055型無論在噸位上，還是在火力上，都超過了長期以來世界「驅逐艦之王」，美國海軍阿利伯克級（Arleigh Burke-class）導彈驅逐艦。美軍將055型定位為巡洋艦，而055型亦比美軍提康得羅加級（Ticonderoga-class）導彈巡洋艦要大。

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解放軍現時裝備2艘055型萬噸大驅，南昌號是為首號艦，去年1月開始服役，二號艦拉薩號今年3月剛開始服役。首批055型另外還有6艘正處於建造或海試階段。

專家表示，南昌艦赴日本海訓練表明，該艦在近海已經完成了各種訓練任務，初步具備遠海行動能力。中國海軍遠海訓練已經常態化，美國、英國、法國等國不遠萬里來南海巡航，而日本海是中國周邊水域，南昌艦此行正常不過，外界未來在其他海域看到055型萬噸大驅也不應大驚小怪。

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