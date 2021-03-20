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美國前軍官：為台灣而戰最蠢賭博 重傷就還神

國情動向 17:15 2021/03/20

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美國前軍官：為台灣而戰最蠢賭博 美軍國安必遭重傷

美國軍方近期為遊說國會增加撥款，多番渲染中國大陸會武統台灣，以至主管拉丁美洲方向的美軍南方司令部，也宣稱「中國威脅正從美國南方邊境而來」，在拉美分發疫苗並挖角台灣「友邦」。美軍擺出一副要為台灣而跟中國大陸開戰的姿態，有退役軍官直指這是「最愚蠢的賭博」，因為美軍根本沒有可能在不招至重大損失下介入台海；美國若與中國開戰，「最好情況」也會令軍力和國家安全元氣大傷。

美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）近日向國會聲言，中國大陸會在6年內武統台灣，而美軍「最快也要17日才到」。他要求國會撥款多一倍擴大美軍「太平洋威懾計劃」，並向中國沿岸增兵開展「新跳島戰術」，阻止中國獲得中國周邊海域控制權。

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美軍找到新辦法遏制中國 煩的首先是拜登？

美軍這種姿態引起了國內質疑。美國智庫Defense Priorities高級研究員與軍事專家、原美國陸軍中校戴維斯（Daniel L. Davis）在Business Insider網站撰文指出：

「幾乎沒有情景，美國在其中能夠成功介入中國大陸與台灣的戰爭，而不會令美國陷入比目前差得多的境地。最壞的情況是，美國領土會受到核導彈攻擊。」

中國萬噸大驅逐艦首巡日本海 火力噸位皆超美軍

美軍「快速摧毀中國艦隊」計劃曝光 中國一招化解？

戴維斯表示，美國是「愛好自由的民主國家」，「一直為包括台灣人民的所有人獨立自主發聲」，但他坦言，美國也必須以合符現實的方式來看世界。

他稱，中美雙方雖然都稱不希望打仗，但都在準備打仗；假如美國有朝一日選擇，在本國未受攻擊下與中國開戰，美國就會走上這樣一條路：最好情況重創美軍、顯著削弱國家安全，最壞情況輸掉戰爭，隨時賠了自己的自由。

楊潔篪：美國沒資格以實力地位對華談話 俄羅斯女發言人like

戴維斯指出，美國明白一點至關重要，那就是對中國而言，台灣議題不只是核心利益，還是充滿情感的問題；中國大陸遠遠比美國願意付出更大代價、犧牲更多官兵、不惜一切風險來推動兩岸最終統一，而除非美國選擇介入，這不會直接影響美國國家安全。

戴維斯表明，美國永遠不應在自身未受直接威脅下，冒上這個風險，這樣與中國開戰就是最愚蠢的賭博，至少也會承受過份的艦機、人員損失，最慘的話則會升級成核戰，令美國城市化為焦土。

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時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭

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責任編輯：連兆鋒

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