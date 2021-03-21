新華社揭中美會談：美重申一中 成立聯合氣候工作組

中美會談在阿拉斯加結束，中美談到一系列雙邊與國際議題，惟仍然存在不少重要分歧；中美會談具體成果如何亦令外界關注。新華社披露，中美會談確有促成一些合作，中國與美國會成立聯合工作組，共同應對氣候變化這全球挑戰。除了氣候變化，中美還會就促進雙方人員活動商談，尋求改善美國原特朗普政府對中美交流造成的困難。新華社還指出，美方在中美會談上，重申了一個中國政策。

新華社周末發表國際時評《對話是正解 共贏是正道》，形容中美阿拉斯加高層戰略對話，是一次及時、有益的對話，也是一場坦誠、深入、建設性的溝通，加深了相互理解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧，但都希望繼續這種高層戰略溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展。

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文章批露，雙方在對話中圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行了坦誠、深入、長時間、建設性的溝通，表達了在一些具體領域加強合作或協調的意願。比如，雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，並會建立中美氣候變化聯合工作組。

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文章同時指，中美雙方本著對等互惠的精神，就便利彼此外交領事機構和人員活動，以及媒體記者相關問題商談等。本次對話再次印證，以相互尊重為基礎的溝通和對話，有助雙方增信釋疑，妥善管控分歧，推動互利合作。

文章表明，中國發展的根本目的，是讓中國人民過上好日子，同時貢獻全人類發展進步，合作共贏始終是中國發展重要原則，也是中國外交黃金法則。中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響。美方也應正確看待中國政治制度和發展道路，正確看待中方一系列大政方針，正確看待中國對世界的影響。美方應尊重中方主權、安全等核心關切，停止在台灣、涉港、涉疆等問題上干涉中國內政。

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文章亦透露，本次對話中，美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策，向外界發出了正確信號。

文章強調，中美都是具有全球影響力的「大塊頭」。中美加強協調與合作，才符合全球和平與發展的大勢，也為國際社會所普遍期待。在國際舞台上拉「小圈子」，開歷史倒車，以意識形態劃線，重挑集團對抗註定沒有出路。堅持「拉手」而不是「松手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，這是歷史正確的選擇。

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責任編輯：連兆鋒