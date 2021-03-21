布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業

中美會談公開一幕火藥味濃，美國代表首先超時發言並發起攻擊，而中美會談在阿拉斯加舉行，美國作為東道主卻連一頓飯也沒有請客人吃，外交風度受到質疑。中美會談上，美國國務卿布林肯身旁更坐着一名紫色頭髮的神秘女子，引起外界議論紛紛。原來這位紫髮女是美方翻譯員，不少外國網民也認為，把頭髮染成紫色出席國際會議，顯得美國外交十分不專業。「難怪中國不當美國一回事！」

中美阿拉斯加首場會談開場發言部分供傳媒拍攝，除了雙方發言針鋒相對，布林肯右手邊一位女子也吸引了外界眼球。這名女子一頭紫灰色及肩長髮，在美方代表席上顯得尤其突出。而她的臉與美方出席會談官員都不吻合。原來，她是美方代表團的翻譯員。

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中美在兩國關係劍拔弩張下舉行高層戰略對話，美方竟然派出一頭紫髮的翻譯員赴會，引起外界質疑美國外交到底怎麼了。

有網民直言：「她一頭紫髮出席高風險的政治場合，卻沒有被馬上趕走。美國很虛弱，中國很清楚。」有意見指出，紫色和五顏六色的頭髮在藝術界很常見，但並不適合外交場合。

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有人認為，這是拜登政府旨在討好左翼「進步派」的表現，並回應美媒報道稱中方認為拜登政府充斥「白左」（白人左派自由主義分子，略帶貶義，認為尤其愛唱高調），寫道「所以是的，中國人說得有道理」。

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有人表示：「中國—自信、堅定和直接。美國—花言巧語、不成熟的責備遊戲和紫色頭髮。」「無法相信美方在這樣高級的外交談判中說『美國回來了』。」

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有美國右翼評論也以此嘲諷拜登政府一番：「他們說布林肯是國務院歷來的最佳談判員，狀態巔峰......他帶了個紫髮工作人員到了和中共的峰會，羞怯地坐在那裏，中方則在他面前吃了他的午餐。」

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有人則把這位美方紫髮女翻譯，與現場中國外交部女翻譯員張京比較：「我很支持個人表達，但這種活動是否適合紫髮？中國vs美國翻譯員。」

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責任編輯：連兆鋒