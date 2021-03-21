日媒：美日防長會面罕談台灣突發事態 確認密切合作

日本共同社報道，美日防長在上周面對面談中，雙方關注台灣海峽可能發生不測事態，並確認台灣突發事態時將密切合作。報道指出，日本把台灣突發事態作為議題實屬罕見，日美具體應對措施將成為今後課題。

美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周出訪日本，16日與日本防衛相岸信夫會面，是美國拜登政府上任後，美日防長首次面對面會談。

共同社引述政府相關人士透露，岸信夫在會談中提及，飛越台海中線的中國軍機驟增。美日雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。

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岸信夫指出，日本與台海較近，和平與穩定將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊，能為前往支援台灣的美軍，提供何種協助。

據報，日本政府內部暗中認定，若對台灣突發事態放任不管，恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正探討能否發出命令，保護美軍艦船和飛機。

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報道指出，把台灣突發事態作為美日防長會談議題的要求，由美方提出。而美方未在會談中給出具體應對措施。

根據美日外長防長2+2會談後的美日聯合聲明，雙方強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」，未提及台灣突發事態。共同社認為，對於中國軍備急增改變地區軍事平衡，美日的會談展現出危機意識。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉；敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

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責任編輯：林佩怡

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