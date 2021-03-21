阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係

中美高層在阿拉斯加會晤中唇槍舌劍過後，兩國有前官員周六（20日）在北京一個論壇發表軟性講話，其中美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）稱世界和平取決於中美相互諒解；前國防部長科恩（William Cohen）認為拜登（Joe Biden）執政更有利美中關係；中國前副外長傅瑩中美現階段分歧之大遠比不上50年前。

綜合媒體報道，第22屆「中國發展高層論壇」周六於北京舉行。在論壇上播放的一段預錄影片中，基辛格稱，中美是兩個偉大的社會，有不同文化和歷史，故不可避免地對一些做法有不同的看法。惟現代技術、全球化傳播和全球化經濟都要求兩國合作要比以往更緊密。

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基辛格又稱，世界的和平與繁榮，取決於中美之間的相互諒解。

美國前國務卿基辛格是公認的國際政治學均勢理論大師，並曾於1971年秘密訪華，與中國國務院總理周恩來會談，在中美建交過程中扮演關鍵角色。

拜登執政有利美中關係 更為圓融

而據報自1972年起就已結識拜登的科恩，以線上形式參與論壇時則稱，拜登執政有利美中關係，即便雙方或以稍微冷淡的方式展開對話。他指，拜登治下美國的外交政策不同於前總統特朗普時期，與中國來往的方式更為專業、圓融及文明。

報道又引述傅瑩發表的演講稱，現今中美分歧再大也無法與50年前處於敵對狀態時相比。她稱，兩國當初認識到共同利益「成功超越分歧」，因而實現雙邊關係破冰；其時最樂觀的人，亦無法預想到中美關係能有如今的深度和廣度。

她又指，中國繁榮發展亦得益於與美國在內的各國全面交往合作。惟中方不太理解及無法接受「最近幾年美方的錯誤做法」。而未來中美關係何去何從，關鍵在於兩國能否在同一國際秩序架構內「解決彼此合理關切，實現和平共存」。

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她續稱，中美已「深度相互依存」，「全面脫鉤」不符雙方利益。兩國合作應是開放性和真誠、雙贏的合作，而「不應該試圖干涉內政，搞拉幫結派、你輸我贏的爭鬥」。

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另外前美國政府政策顧問魯班斯坦（David Rubenstein）則在同一論壇上指出，美中在阿拉斯加的私下會談實際優於公眾所見。惟料拜登與中國國家主席習近平應不會於一年內會面。

中美會談當地時間周五（19日）於阿拉斯加最大城市安克雷奇（Anchorage）結束，3輪會談中雙方在首場會談於鏡頭前針鋒相對。會談結束後，中方代表形容會談坦率、具建設性和有益，但雙方還是有重要分歧，並強調中國發展壯大不可阻擋。美方代表仍然重申多項對華關切，但同時透露了中美會談覆蓋了一系列雙邊與國際議題，並表明美國會繼續與中國尋求合作。

責任編輯：黃良潤

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