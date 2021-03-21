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中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪

國情動向 19:05 2021/03/21

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中美會談在阿拉斯加唇槍舌劍，雙方即時傳譯員也成為焦點。美國方面派出一頭紫髮的女翻譯員出席中美會談，引起議論。中國代表團女翻譯員張京，表現則獲得國內讚譽。張京這位美女翻譯員不但有外交部「小趙薇」之稱，張京在中美會談上流暢準確地，翻譯了中方代表楊潔篪駁斥美方的一口氣16分鐘發言。美國國務卿布林肯也說，應該為張京加人工。

中美會談開場部分，布林肯與白宮國安顧問沙利文首先發言，即超出原定時限，並拋出新疆、台灣、香港等中方核心利益與內部事務議題。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪緊接大篇幅反駁，一口氣說了16分鐘，嚴正表明中方立場，並批評美方應先正視美國國內問題。

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美方女翻譯紫髮搶鏡 美國外交捱批不專業

張京坐在楊潔篪左側，一連寫了多頁筆記。張京準備傳譯時，楊潔篪直言：「這對翻譯員是個挑戰。」此時布林肯也打趣說「我們要為翻譯員加人工」（We're going to give the translator a raise），引起一陣笑聲。

張京然後沉穩大氣、完整準確地表達了楊潔篪的大篇幅發言，向美方清晰交代中方立場和觀點。張京臨危不亂的表現，隨即成為中國以至海外網絡熱話。

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楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯女發言人點讚轉發

新華社：美會上重申一中 將成立聯合氣候工作組

張京其實很早已在中國網絡走紅。這位杭州姑娘2013年在第十二屆全國人大會議記者會上擔任翻譯，以一頭齊肩長髮及一身黑色套裝示人，會上她表情冷豔專注，加上外貌神似影星趙薇，很快就吸引了網民眼球。張京因此也有「最美翻譯官」、「外交部小趙薇」之稱。

張京現任中國外交部翻譯司高級翻譯。她2003年從杭州外國語學校畢業，保送到外交學院英語專業，2007年獲外交部錄用為翻譯員，其後公派英國留學獲碩士學位，再回到中國繼續翻譯工作。內地傳媒報道，張京因為在學校表現出色，很多外交學院的同學都尊稱她為「牛掰學姐」。

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據悉，張京雖然個子不高，但體育很好，最喜歡的項目是打排球。在學校文藝演出方面，她也很出類拔萃，唱歌跳舞主持都很棒，還畫得一手好畫。

中美會談不只吵架 美方代表揭真正談了甚麼

阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係

楊潔篪還有一句話 美媒：布林肯吃一驚

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責任編輯：連兆鋒

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