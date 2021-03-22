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美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？

國情動向 07:01 2021/03/22

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忘記名字總是尷尬的。美國78歲高齡總統拜登最近尷尬事多多，除了上飛機時3秒連跌3次，拜登早前更在白宮活動上，一時忘記國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）名字，甚至說不出「國防部」，竟稱對方為「主持那機構的那個人」（the guy who runs that outfit）。但這也總好過說錯名字。美國角力中國的大戰略「印太戰略」，現在就面臨「叫錯名」的風險。

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中美會談前，美國國務卿布林肯先與奧斯汀，到訪盟國日本及南韓。日韓所在地區眾所周知慣稱「亞太」，但美國官員張嘴閉嘴盡是「印太」，以至朝鮮半島局勢也跟印度洋扯上了關係。

特朗普政府提出的印太戰略，拜登看來照單全收。「印太」一詞可謂已成「華府八股」，一段時間前已在官方文件和表述中基本取代了「亞洲」。「亞太」更是絕口不提，好像嫌這個客觀的地理名詞不夠針對中國意味，政治不正確。

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印太戰略到底是甚麼？「印太」這詞其實在短短10年前還名不見經傳。奧巴馬政府當年對華戰略只是「重返亞太」......（中略）......

「印太」開始引發華府決策者想像，也許要數美國資深傳媒人卡普蘭（Robert D. Kaplan）2011年《季風：印度洋與美國權力的未來》（Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power）一書。該書以遊記方式梳理歷史，主張印度洋地區會是未來世界的地緣政治中心......（中略）......

......《季風》因此提出，即使美國的超級大國話語權，未來無可避免會「優雅地下滑」，美國亦應借助海軍世界第一的優勢，在印度洋主持大局，降低中印兩個新興大國爆發戰爭的機會，這樣美國才可繼續馳騁天下。

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卡普蘭當年的新穎見解，加上日本首相安倍晉三暗力推動，「印太」概念終在特朗普政府之下，演變成美國國家戰略，其思路也有着「特式」小算盤......（中略）......不管拜登及其團隊內心怎麼想，特朗普時期的很多東西，他們政治上並無法隨意改變......（中略）......

可是靈魂拷問來了：美國這麼強調這個「印」字，印度願意上美國戰車嗎？

印度的確與中國有不少牙齒印，搶盡新聞標題的邊境衝突還不是重點......（中略）......中印在印度洋的逐鹿則不同，影響着世界格局發展，美國介入空間亦廣闊得多......（中略）......

印度是個驕傲的民族，一心要清雪殖民恥辱，眼見新中國明明與印度獨立同期建國......（中略）......印度因此也受到印太戰略一定吸引，除借美軍在印度洋平衡中國，還藉靠攏美國、日本與澳洲，東進太平洋對中國「還以顏色」......（中略）......

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然而，這並不代表印度會全情投入美國印太戰略，與中國拼到底。印度渴望成為一流國家，獨立於中美以外......（中略）......美國約翰霍普金斯大學國際關係高級研究院（SAIS）教授布蘭茲（Hal Brands）指出，印度在中美之間，尋求的是......（中略）......

......美軍航母威懾能力受到中國在台海、南海挑戰，方向也在亞太而非印度洋。美國在印度洋的資產更遠不如亞太豐富，沒有日韓澳紐菲......（中略）......

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布林肯今次訪完日韓，不隨奧斯汀訪印度，而選擇到阿拉斯加參加中美會談，實在可圈可點。

其實，「印太」把印度洋、亞太兩個截然不同地區混為一談，美國恐會因此犯錯。亞太已享受了數十年長期和平，南亞卻始終戰亂衝突不斷。美國刻意強調「印太」，甚至以此抹去「亞太」......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——拜登版印太戰略 印度願上美戰車嗎？

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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