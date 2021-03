美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？

忘記名字總是尷尬的。美國78歲高齡總統拜登最近尷尬事多多,除了上飛機時3秒連跌3次,拜登早前更在白宮活動上,一時忘記國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)名字,甚至說不出「國防部」,竟稱對方為「主持那機構的那個人」(the guy who runs that outfit)。但這也總好過說錯名字。美國角力中國的大戰略「印太戰略」,現在就面臨「叫錯名」的風險。

中美會談前,美國國務卿布林肯先與奧斯汀,到訪盟國日本及南韓。日韓所在地區眾所周知慣稱「亞太」,但美國官員張嘴閉嘴盡是「印太」,以至朝鮮半島局勢也跟印度洋扯上了關係。

特朗普政府提出的印太戰略,拜登看來照單全收。「印太」一詞可謂已成「華府八股」,一段時間前已在官方文件和表述中基本取代了「亞洲」。「亞太」更是絕口不提,好像嫌這個客觀的地理名詞不夠針對中國意味,政治不正確。

印太戰略到底是甚麼?「印太」這詞其實在短短10年前還名不見經傳。奧巴馬政府當年對華戰略只是「重返亞太」......(中略)......

「印太」開始引發華府決策者想像,也許要數美國資深傳媒人卡普蘭(Robert D. Kaplan)2011年《季風:印度洋與美國權力的未來》(Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power)一書。該書以遊記方式梳理歷史,主張印度洋地區會是未來世界的地緣政治中心......(中略)......

......《季風》因此提出,即使美國的超級大國話語權,未來無可避免會「優雅地下滑」,美國亦應借助海軍世界第一的優勢,在印度洋主持大局,降低中印兩個新興大國爆發戰爭的機會,這樣美國才可繼續馳騁天下。

卡普蘭當年的新穎見解,加上日本首相安倍晉三暗力推動,「印太」概念終在特朗普政府之下,演變成美國國家戰略,其思路也有着「特式」小算盤......(中略)......不管拜登及其團隊內心怎麼想,特朗普時期的很多東西,他們政治上並無法隨意改變......(中略)......

可是靈魂拷問來了:美國這麼強調這個「印」字,印度願意上美國戰車嗎?

印度的確與中國有不少牙齒印,搶盡新聞標題的邊境衝突還不是重點......(中略)......中印在印度洋的逐鹿則不同,影響着世界格局發展,美國介入空間亦廣闊得多......(中略)......

印度是個驕傲的民族,一心要清雪殖民恥辱,眼見新中國明明與印度獨立同期建國......(中略)......印度因此也受到印太戰略一定吸引,除借美軍在印度洋平衡中國,還藉靠攏美國、日本與澳洲,東進太平洋對中國「還以顏色」......(中略)......

然而,這並不代表印度會全情投入美國印太戰略,與中國拼到底。印度渴望成為一流國家,獨立於中美以外......(中略)......美國約翰霍普金斯大學國際關係高級研究院(SAIS)教授布蘭茲(Hal Brands)指出,印度在中美之間,尋求的是......(中略)......

......美軍航母威懾能力受到中國在台海、南海挑戰,方向也在亞太而非印度洋。美國在印度洋的資產更遠不如亞太豐富,沒有日韓澳紐菲......(中略)......

布林肯今次訪完日韓,不隨奧斯汀訪印度,而選擇到阿拉斯加參加中美會談,實在可圈可點。

其實,「印太」把印度洋、亞太兩個截然不同地區混為一談,美國恐會因此犯錯。亞太已享受了數十年長期和平,南亞卻始終戰亂衝突不斷。美國刻意強調「印太」,甚至以此抹去「亞太」......

(節錄)

