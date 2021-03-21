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「中國人不吃這一套」楊潔篪金句T恤爆紅 掀愛國新時尚？

國情動向 22:17 2021/03/21

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中美高層阿拉斯加會談日前落幕。報道指，內地有商人於網上販售印有楊潔篪會上一句「中國人不吃這一套」的T恤，反應熱烈。

綜合傳媒報道，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會上的發言，獲《人民日報》濃縮製成相關配圖，日前於在微博上發布。有關配圖寫有「中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話」一句，並以英文寫上「STOP INTERFERING IN CHINA'S INTERNAL AFFAIRS」（不要干涉中國內政），引來內地網友爭相轉發，成為網絡「金句」。有內地商人抓緊商機，將該話印於T恤、手機殼與背包上公開販售。

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報道指，據淘寶網搜尋結果顯示，目前該平台上已有過百件相關商品上架，其中以T恤居多，每件價格由30元至60元人民幣（折合約35至71元港元）不等，引來不少網友搶購。另外平台上亦有客製化金句手機殼、雨傘、背包與購物袋等相關產品。

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報道又引述部分網店店主指，中美高層會談過後，有不少顧客向店方查詢可否定制相關產品，料近期會掀起一股「愛國定制新時尚」，故加速趕製上架。

有關事件在內地網絡引起關注。

內地網民反應：

「商家動作真快」

「這動作，中國不復興都不行」

「這速度哪國能比？」

「淘寶、義務又要發財了」

「我已經買了」

「忍了這麼多年，這一刻真的相信祖國強大了」

惟亦有指其假愛國之名行牟利之實：

「討厭商家這種行為，很招黑。」

「還是蘋果手機殼，真諷刺…蹭愛國的熱度賺錢很煩啊」

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另有報道指，《人民日報》日前亦發布了一張1901年辛丑條約簽訂現場情況與2021年中美高層會談的「兩個辛丑年對比」配圖，引起內地網民熱議。

楊潔篪在周四（18日）阿拉斯加中美高層第一場對話上發言16分鐘，當中提到「美國沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，因為中國人是不吃這套的」；又指「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。

責任編輯：黃良潤

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