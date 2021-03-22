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中央提碳中和衍生了這種職業 內媒：前景好

社會熱點 10:47 2021/03/22

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中央政府接連提出要達成2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」的目標。內媒日前報道，人力資源和社會保障部（簡稱人社部）公布18種新職業，當中「碳排放管理員」基於「碳中和」目標應運而生的職業，前景被看好。

內媒報道，人力資源和社會保障部等3個部門上周四（18日）發布了新一批共18個新職業，為《中華人民共和國職業分類大典（2015年版）》公布以來第四批，當中包括企業合規師、公司金融顧問、易貨師、調飲師、碳排放管理員等。當中「碳排放管理員」此一職位與近期中央政府接連強調的「碳中和」目標息息相關，因而備受關注。

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報道引述人社部官網資訊指，「碳排放管理員」包含但不限於民航碳排放管理員、監測員、核算員、核查員、交易員、諮詢員等工種。當局表示，碳排放管理為技術性、綜合性較強的工作，要做好碳排放規劃、核算、核查和評估等，並需掌握碳排放相關技能，熟悉有關政策和標準。

報道指，有關職業未來將在中國碳排放管理、交易等活動中發揮積極作用，推動溫室氣體減量。

另外，人社部亦公布了其餘17個新職業，分別為集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、二手車經紀人、汽車救援員、調飲師、食品安全管理師、服務機器人應用技術員、電子數據取證分析師、職業培訓師、密碼技術應用員、建築幕牆設計師、管廊運維員、酒體設計師、智能硬件（智慧型硬體）裝調員、工業視覺系統運維員。

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報道又指，內地民眾生活水平改善，催生多種新職業，如近年出現「將茶葉、奶、果蔬等融合開發的新式飲品」，廣受年輕人等的民眾喜愛，「調飲師」職業應運而生。

報道引述相關報告顯示，2020年內地新式茶飲消費者規模突破3.4億人，料今年市場規模將突破1100億元人民幣（折合約1313億港元）。而「調飲師」的出現，有於促進靈活就業之餘，亦帶動中國茶葉、乳類及蔬果等產業發展。

責任編輯：黃良潤

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