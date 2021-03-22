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【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠

國情動向 10:42 2021/03/22

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【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠

中美會談阿拉斯加戰略對話，中國代表團翻譯「小趙薇」張京表現吸引眼球獲得讚譽。張京在中美會談上臨危不亂，一次過筆錄中方代表楊潔篪16分鐘長篇幅反駁美國代表講話，再口譯成英文完整清晰地向美方闡明中方立場。其實除了「最美翻譯官」張京，中國外交部翻譯室還有許多高級翻譯員。要勝任這個職位英語好還遠遠不夠，也不一定要是帥哥美女。

張京上周在中美會談表現獲評為沉穩大氣、完整準確。即使楊潔篪在她準備傳譯時也專門說了句英語，坦言「這對翻譯員是個挑戰」，張京還是流暢準確地完成了任務。中美會談這細節，讓張京在社交媒體上瞬間爆紅。「中美高層戰略對話的現場翻譯是她」第二日便登上了熱搜。

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事實上，張京已非首次引發國民關注。張京早在2013年的兩會記者會上，便以酷似明星趙薇的高顏值、「高冷」專注的表情，以及一身黑色套裝成為了網絡熱話，被喻為「外交部小趙薇」。

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內地傳媒2014年也採訪過，張京在外交學院的高級翻譯（高翻）老師王燕，解密外交部翻譯室那些「翻譯大神」是如何煉成的。

外交部翻譯室，是負責中國領導人重要外事活動翻譯工作的骨幹力量。這裏集結了英語、法語兩個語種的高翻人才，大約七八十人。時任翻譯室副主任許暉透露，這支中國領導人「高翻」隊伍，平均年齡只有31歲，其中女幹部佔全體人數70%。

據王燕介紹，她的學生中，例如張京、被譽為時任總理溫家寶「首席翻譯」的張璐，都是在上學時就成了佼佼者。這不僅是指她們在各類英語比賽、翻譯大賽中成績優異，更包括個人綜合素質全面，如遇事不慌亂、淡定，知識面豐富，氣質嫻雅等。

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王燕說：「高翻的工作不是光英語好就可以的。」她表示，例如曾為時任總理朱鎔基擔任兩會翻譯的朱彤，在校成績處於中上等，「不是最好的」，但外交學院老師發現，朱彤講話簡短幹練、不囉嗦、咬字清楚，談吐「令人舒適」，具備成為高翻的潛力。

王燕稱，外交部選拔高翻主要看重三點。「一是踏實的語言基礎、優秀的語言能力；二是熟悉外交、外事業務；三是綜合能力，良好的心理素質。」

但是要成為領導人高翻，從朱彤到張璐、張京，外貌是不是也很重要？王燕則說：「出色的高翻不一定是帥哥美女，只不過近年來學院培養的高翻人才本身外形條件也比較出色，加之媒體的放大，因此受到外界追捧。」

張京的一名師弟曾這樣評價：「我覺得，我的師姐張京比趙薇更好看。」他曾在一次翻譯活動中見證張京的實力，「她反應特別快，用詞也特別精準。 」據他介紹，張京私下里並非記者會鏡頭前的「高冷」形象，沒有架子、平易近人，對師弟師妹就是一個「耐心的大姐姐」。

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張京2013年兩會時一舉成名。不過作為老師，王燕更注重聆聽，學生們在總理記者會和外長記者會時的現場表現。「你會發現，包括張京、孫寧在內，不管被譯者語速如何、表達如何，他們都能用平穩的、不緊不快的語速翻譯，音量也基本上前後一致。」王燕形容，這就是高翻的基本功。

據著名翻譯家、上世紀80年代擔任外交部翻譯室主任的過家鼎介紹，每年進入翻譯室的新成員，首先要參加近一年的「魔鬼訓練」，期間將每天做大量的聽力、口譯和筆譯的練習。「台上一分鐘、台下十年功」同樣適用於這裏。

一位現場翻譯者的成功，都是用無數辛勞換來的。首先是個人的積累。翻譯張璐曾透露，2010年為國家領導人翻譯時，她曾整理過領導人以前在講話中，所說過的所有古詩詞和成語。

接著還有團隊協作。據王燕介紹，每逢兩會，翻譯室會提前一個月進入「戰鬥準備」，所有人獻計獻策，有哪些特殊詞彙？如何翻譯準確？上會前還要進行模擬演練等。

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迄今為止，兩會成了翻譯室「明星」集中曝光的平台。這不僅是因為高翻的專業能力得到了全面展示，更因為兩會是高翻們少數的、亮相鏡頭前的重要場合。

網絡上曾經流傳著一組領導人高翻在工作中的照片：眼見著兩位領導人相談甚歡。高翻呢？原來在鏡頭之外、另一張照片上，兩位翻譯正疾步趕上，當避開媒體鏡頭後，翻譯們才到達領導人身邊。

王燕問：「領導人高翻的職責是什麼？需要的時候在身邊，不需要的時候看不見。尤其不能跟領導人搶鏡頭。」她介紹，當遇到直播畫面時，翻譯跟領導人之間需要保持在「既不會被拍攝到，也能聽到領導人說話聲音、並讓領導人聽見翻譯」的適當距離上。

正因為職業要求使然，翻譯室的高翻們普遍在生活中也非常低調。他們被曝光的生活照片很少，主動接受媒體採訪的次數也屈指可數。而因為中國領導人近年來頻繁「走出去」，他們便跟隨著成為「空中飛人」。王燕感言，比如學生張京，現在也難得見上一面。

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責任編輯：連兆鋒

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