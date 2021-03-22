中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算

上一篇文章
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
中美會談結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫應國務委員兼外長王毅邀請，緊接於周一（22日）起一連兩日訪問中國。拉夫羅夫在啟程前接受中國媒體訪問時形容，中國是真正的志同道合者和戰略夥伴，並倡聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算、擺脫由西方控制的國際支付體系。
觀察者指，剛結束的中美高層會談氣氛欠佳，沒達成實質結果；中方緊接與俄羅斯會晤，頗有釋放聯手抗美訊號之意。
拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在莫斯科接受中國駐俄記者網上採訪時表示，國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。
拉夫羅夫周一起一連兩天訪中國
拉夫羅夫說，作為回應，俄中正聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及其一體化組織之間開展廣泛的協作。
為應對美國等西方國家制裁，拉夫羅夫倡議，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」合作，通過增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。
拉夫羅夫形容，中俄關係處於歷史上最好時期，形容中國是真正的戰略夥伴和志同道合者，雙方互相信任和尊重對話，應該為其他國家樹立榜樣。
他又說，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，雙方已商定將條約延期，還會共同舉行慶祝活動。
中美會談開場8分鐘變1.5小時 中方：美先超時又趕記者（有片）
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道