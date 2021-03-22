中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算（第二版）

▲ 中美會談結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫應國務委員兼外長王毅邀請，緊接於周一（22日）起一連兩日訪問中國。拉夫羅夫在啟程前接受中國媒體訪問時形容，中國是真正的志同道合者和戰略夥伴，並倡聯手應對西方制裁（資料圖片）

中美會談結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫應國務委員兼外長王毅邀請，緊接於周一（22日）起一連兩日訪問中國。拉夫羅夫在啟程前接受中國媒體訪問時形容，中國是真正的志同道合者和戰略夥伴，並倡聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算、擺脫由西方控制的國際支付體系。

觀察者指，剛結束的中美高層會談氣氛欠佳，沒達成實質結果；中方緊接與俄羅斯會晤，頗有釋放聯手抗美訊號之意。

（新增中國外交部發言人回應）

在北京，外交部發言人華春瑩周一表示，拉夫羅夫已抵達中國，國務委員兼外長王毅同其的會談將在中國廣西桂林舉行，相信這次會談一定會促進中俄關係取得進一步的發展。

當被問及俄羅斯外長此時訪華是否是安克雷奇中美高層戰略對話之後的「特意安排」，華春瑩表示，中俄關係的發展，不針對任何特定的國家，「我們的關係坦坦蕩盪，光明磊落」。

她稱，在外交關係當中，任何一個訪問其實都需要雙方事先商定，而且中俄本來就是非常親密的伙伴，雙方也一直在各個層級保持著密切交往。中國、俄羅斯和美國都是聯合國安理會的成員，各方對於世界的和平安全都負有重要的責任。拉夫羅夫此次訪問將進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭。

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拉夫羅夫（Sergey Lavrov）行前在莫斯科接受中國駐俄記者網上採訪時表示，國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。

拉夫羅夫周一起一連兩天訪中國

拉夫羅夫說，作為回應，俄中正聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及其一體化組織之間開展廣泛的協作。

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為應對美國等西方國家制裁，拉夫羅夫倡議，中俄應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」合作，通過增強科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

拉夫羅夫形容，中俄關係處於歷史上最好時期，形容中國是真正的戰略夥伴和志同道合者，雙方互相信任和尊重對話，應該為其他國家樹立榜樣。

他又說，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，雙方已商定將條約延期，還會共同舉行慶祝活動。

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責任編輯：鄧國強

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