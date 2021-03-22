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中國發展高層論壇今閉幕 會上如何展望中國經濟發展？

經濟脈搏 12:16 2021/03/22

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今年中國發展高層論壇上周六（19日）至本周一（22日）在北京舉行，多位中外政商界人物均有列席發言。媒體周一報道指，國家發改委主任何立峰、央行行長易綱、中國銀行行長劉金、央行金融研究所所長周誠均有列席發言，談及對內地經濟近期的展望。

其中國家發改委主任何立峰指，內地經濟恢復基礎還不牢固，但長期向好。央行行長易綱表示，中國有較大貨幣政策調控空間，要珍惜用好。中國銀行行長劉金稱，內地商業銀行信用風險在可控範圍內，但需關注發達經濟體貨幣政策調整對金融體系的衝擊。央行金融研究所所長周誠則稱，人民幣國際化不是試圖取代美元。

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何立峰：經濟恢復基礎不牢固 但長期向好

外媒報道，國家發改委主任何立峰周日（21日）稱，內地經濟恢復基礎還不牢固，但長期向好基本面沒變；將保持宏觀政策連續、穩定、可持續，在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控、精準調控。

何立峰於有關論壇上稱，今年前2月內地經濟持續恢復、穩定向好的發展態勢，說明宏觀政策有效，中企適應經濟形勢發展變化的能力強，經濟發展韌性強，增長後勁亦很強。

他表示，將重視預期管理和引導，搞好跨週期政策設計，提高逆週期調節能力，並據形勢變化適時調整完善政策，進一步鞏固經濟基本盤。他又指，中國將推進產業鏈現代化，「保持製造業的比重基本穩定」，推進「重點行業和領域綠色化發展」、「數字化發展」。

易綱：中國有較大貨幣政策調控空間 要珍惜用好

內媒周日報道，人民銀行行長易綱周六則指，中國有較大貨幣政策調控空間，要珍惜和用好正常的政策空間，保持政策連續性、穩定性和可持續性。

他指，中國的貨幣政策處於正常區間，有空間提供流動性和合適的利率水平。

他又指，貨幣政策對總量和結構均要關注，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持；亦需平衡支持經濟增長與防範風險。而中國的宏觀槓桿率基本保持穩定，正向激勵經濟主體的同時，亦抑制金融風險滋生和積累。

他稱貨幣政策同時需為深化金融改革開放營造合適環境。而當前要穩健貨幣政策以支持「穩企業」、「保就業」。

在綠色金融方面，他指實現碳中和需巨量投資，要以市場化方式引導金融體系提供所需融資。

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中行劉金：中國商銀信用風險可控 

報道指，劉金周六則稱，內地商業銀行信用風險在可控範圍內，但需關注發達經濟體的貨幣政策調整對金融體系的衝擊。

他指，中西方在政府債務用途上存在「本質區別」，因中國政府債務更多的用於基建等公共投資，而西方國家政府債務主要用於養老等福利性開支，難以產生未來的收入。

他又指，中國是高儲蓄率國家，外債水平較好，此一債務結構決定了政府有更大的政策空間。惟在全球化遇上困難及複雜的外部環境影響下，內地金融體系穩健性面臨新情況、問題，須關注發達經濟體貨幣政策調整對中國金融體系的衝擊。

周誠君：人民幣國際化不是試圖取代美元

中國央行金融研究所所長周誠君周六稱，人民幣國際化不是試圖取代美元，而是更好地與之共同承擔全球化範圍內更好地配置資源的作用。

他指出，當前人民幣匯率的靈活性和波動範圍顯著，為人民幣推動中企在全球內更好地實現資源優化配置的「價格信號」。

而人民幣國際化過程中，亦可「促進所有跟中國有密切投資貿易往來的國家改進福利」。他解釋，若主要國際儲備貨幣發行國，在全球供應鏈、價值鏈、產業鏈調整過程中已不再是核心時，以儲備貨幣為錨的相對價格調整就不能「有效資源配置的優化的價格信號作用」。

他表示，在有關調整過程中，人民幣國際化可幫助中企不斷降低匯兌成本，規避匯率風險，同時發揮人民幣匯率更加靈活的價格信號作用，促進資源在全球範圍內的優化配置。

另外，人民幣國際化能與美元等其他國際貨幣共同承擔國際責任，並進一步幫助美元減輕其在面臨量化寬鬆政策、1.9萬億美元刺激政策、特里芬難題等挑戰下，作為主要國際儲備貨幣所承擔的責任。

中國發展高層論壇冷知識

中國發展高層論壇是中國國務院發展研究中心主辦的大型國際論壇，首辦於2000年3月，旨在為中國政府高層領導、全球商界領袖、國際組織和中外學者之間的對話提供平台。

今次會議為第22屆「中國發展高層論壇」年會，上周六於北京舉行。早前美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前國防部長科恩（William Cohen）、中國前副外長傅瑩等中美政界重量級人物亦曾於會上，就對中美關係未來的展望發言。而特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克(Elon Musk)早前已以線上形式出席會議。

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責任編輯：黃良潤

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