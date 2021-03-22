拜登顧問團80、90後「少將」怎看中國 AI這樣分析

中美會談阿拉斯加激烈交鋒，中方一句「美國沒有資格從實力的地位出發同中國談話」，顯示中國已跟美國平起平坐，料為拜登政府尚未正式形成的對華政策帶來新震撼。事實上，拜登顧問團隊之中也有不少「中國通」，他們還非常年青，「90後」格維茲（Julian Gewirtz）、「80後」杜如松（Rush Doshi）獲任命為白宮國家安全委員會中國事務主任，尤受關注。內地學者則以AI（人工智能），分析了杜如松和格維茲如何看中國。

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海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心團隊，以機器學習模型加上人工整理，分析格維茲、杜如松兩人在Twitter推文，嘗試了解他們的思維方式和未來對華政策取向。

「90後」格維茨擁有牛津大學中國現代史博士學位。他從小就開始學中文，2009年高中畢業，就來到北京《財經》雜誌社實習。他曾說，《財經》經常刊登知名經濟學家關於中國改革開放的文章，激發了他此後的研究興趣。

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海南大學團隊分析格維茨2020年的513條涉華推文，總結出他最關注四類話題：第一是對中國國內思想及中美關係的分析；第二是新冠疫情對中國和美國的影響；第三類是對特朗普政府對華政策的批評和相關政策建議；第四是對中國政策的批評，多與人權問題相關，包括香港、新疆和國內高科技監控問題等。

對於中美關係，格維茨的分析和觀點充滿現實主義姿態，鋒芒畢露。他習慣於從頂層視角來研判分析中美關係，非常注重中國領導人的個人風格和施政綱領。

格維茨認為，中國在貿易戰和新冠疫情期間，樹立了對美國施政方針和未來發展看衰的信念，中國領導人較堅定認為美國正走向衰落，並且向世界展現出更自信和強硬的態度。但中國儘管經濟規模巨大，領導層仍然存在較強的不安全感，因為如果美國加強與中國經濟分離，或與盟國實施強制措施，限制中國貿易和供應鏈多元化的能力，對中國發展會產生嚴重影響。中方提出的「國內國際雙循環」政策，挖掘內需潛力和市場優勢，也是源於此想法。

格維茨同時相信，中美脫鉤在當下並不可取。中美雙邊貿易依存度仍舊很高，兩國合作中產生的巨大利益和影響力不應該被盲目拋棄。雙方亦應共同應對氣候變化、傳染病、核武器擴散這些無法單方面解決的挑戰，並應在網絡戰爭、南海爭端等可以預見的災難中，就底線和危機管理與緩解機制談判。美國可以向中國傳遞明確的信號，美國並不懼怕或試圖遏制一個承擔世界大國責任、遵守規則的繁榮中國，但前提是中國必須要按照美國所認可的遊戲規則行事。

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拜登對華顧問團中另一「少將」杜如松，是「80後」印度裔學者。他2011年畢業於普林斯頓大學，獲得東亞研究學士學位，2018年獲得哈佛大學博士學位。他精通中文，尤其善於蒐集解讀中國官方文件，研究集中在中國大戰略以及印太安全問題上。2012年獲得美國政府富布賴特項目獎學金後，他在中國的雲南大學做了一年交換學者。

杜如松去年3月往後一年以來，發表、轉載和回復涉華推文共770條。海南大學團隊分析後認為，杜如松對中美科技、經濟和意識形態等綜合競爭話題很感興趣。不出意外，他對華為態度較為負面，《華爾街日報》等媒體發表挖掘華為在知識產權、「間諜行為」等方面材料的報道，他往往轉發叫好。他還關注中國政府為維護華為及其5G技術的輸出而對加拿大、澳大利亞、英國、德國等西方政府「施壓」的報道。

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杜如松身為印度裔，對美印雙邊關係表現出特別高的關注。他的絕大多數提到「印度」的推文，都是基於中印關係或美中印三邊關係。他尤其關注近年來的洞朗對峙事件、加勒萬河谷衝突事件以及印度對中國科技企業的封鎖和製裁。在這些話題上，他更加注重技術分析，比如中印關係每次陷入緊張都令印度更加倒向美國，以及印度封鎖中國科技企業對兩國各自的得失。

中國「一帶一路」計劃是另一個杜如松近年來高度關注的話題。一方面，他並不認為，計劃下所有項目都體現了中國的地緣雄心，美國應該關注其中具體投資項目而非對其整體對抗；另一方面，他認為一些關鍵項目的確體現了中國向海外投射力量的整體大戰略，美國對「一帶一路」的警惕態度並非「歇斯底里」。

綜合而言，杜如松對華研究和個人興趣集中在「中美競爭」這一核心主題，重點反映在經濟、科技領域和全球影響力的競爭。這也符合他的新書主旨。與老一輩學者相比，他對中國科技企業的商業模式、技術水平及全球佈局等細節把握較深。對一帶一路、新冠疫情等話題不乏西方常見的誤讀和偏見，但也採取了相對比較平衡、務實的態度，願意從具體問題和技術性角度予以探討。

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責任編輯：連兆鋒